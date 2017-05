Bad Säckingen Klangeffekte an Gitarre und Vibraphon beim Sommerkonzert des Orchestervereins Bad Säckingen

Klangeffekte an Gitarre und Vibraphon beim Sommerkonzert des Orchestervereins Bad Säckingen

Sommerkonzert des Orchestervereins mit einem anspruchsvollen Programm.

Sommerkonzert im Kursaal – das klingt nach leichter Unterhaltung, fast schon nach Kurkonzert. Doch was der Orchesterverein Bad Säckingen am Samstag vorlegte, war alles andere als das: ein anspruchsvolles Programm mit Solistenkonzerten, Neuer Musik und Uraufführungen. Man kann nur den Hut ziehen vor Klaus Kunzmann, der als Leiter dieses Klangkörper solche ambitionierten Konzepte erarbeitet.

Mit dabei war auch der Komponist der beiden Uraufführungswerke, Raphael Muhr aus Oberammergau. Er komponiert nicht nur, er schreibt auch Gedichte und zeichnet Porträts, wie man auf Stellwänden sehen konnte. Von ihm erklang die gut ins Ohr gehende festliche Fanfare, bei der er selber im Orchester die zweite Klarinette spielte. Als gewichtigeres Werk zeigte sich Muhrs „L’espoir fait vivre“ (Die Hoffnung bleibt lebendig), ein Gedenkstück zum zehnten Todestag seiner im Alter von elf Monaten gestorbenen Tochter Anna-Maria. Das Stück drückte musikalisch, wie es Vorsitzende Ortrud Merkert sagte, Trauer und Hoffnung auf ein Wiedersehen aus. Die unendliche Trauer wird durch Seufzerfiguren in den Geigen und einen Trauermarsch im schreitenden Rhythmus ausgedrückt. Der hoffnungsvollere Dur-Schluss scheint schwer erkämpft und erlitten.

Danach war das Gitarrenkonzert Nr. 3 von Mauro Giuliani etwas zum Durchatmen, zumal der Solist Rossini Bartolotti-Hayward, der schon einmal mit dem Orchesterverein erfolgreich zusammenspielte, sich als feinsinniger Interpret erwies, der neben klangfarblichen Nuancen selbstverständliche technische Perfektion mitbrachte. In dem Siciliana-Variationensatz zeigte er eine klare Gliederung und in der Polonaise neben Virtuosität hörbare Spielfreude. Der Orchesterverein folgte aufmerksam, zumal Kunzmann am Pult um interpretatorische Genauigkeit und Temperament bemüht war.

Noch eins drauf setzen konnte der Waldshuter Schlagzeuger Christian Rombach, Mitglied der Black Forest Percussion Group, der als agiler Perkussionist in dem Vibraphonkonzert des französischen Keyboard-Spezialisten Emmanuel Séjourné beeindruckte. Spannend, wie der junge Solist im ersten Satz Passagen mit dem Kontrabassbogen streicht und im zweiten „Mouvement“ ein dynamisches Spiel mit vier Schlägeln vorlegt. Rombach zeigt, dass das ganze Stück mit seinen refrainartigen Teilen und dem Triolenthema auf Effekt angelegt und von der Form her eine große, ausnotierte Improvisation durch alle Tonarten ist. Rhythmisch gefordert war das begleitende Orchester im ersten Satz mit den Akkorden in der Art von Minimal Music und im zweiten, schwierigen Satz mit dem schnellen Tempo.

Verstärkt durch Gastmusiker in der Bläsersektion, erklang die unbekannte Schubert-Ouvertüre „Der häusliche Krieg“ mit ihrem männlich-weiblichen Gezeter kraftvoll und pointiert.