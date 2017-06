Bad Säckingen Kinderuni Hochrhein startet in die nächste Runde

Themen sind unter anderem die spannende Welt der Pilze, die Märchen der Gebrüder Grimm und alles rund um Recht und Gerechtigkeit. Kinder, die ein Diplom abholen wollen, müssen drei der angebotenen vier Vorlesungen besuchen.

Die Kinderuni Hochrhein startet im Herbst in ihre fünfte Vorlesungsreihe. 200 bis 300 junge Studenten zwischen acht und zwölf Jahren aus der Schweiz und aus Deutschland werden auch in diesem Jahr wieder dabei erwartet. Professor Helmar Burkhart und das Organisationskomitee haben auch für das neue Semester wieder vier interessante Vorträge organisiert. Auch nach vier Jahren sehen die Macher aber auch noch Optimierungspotenzial bei der Vermarktung der Kinderuni.

Der Besuch von Fußballtrainer Ottmar Hitzfeld, im November vergangenen Jahres im Gloriatheater, war sicher der Höhepunkt der zurückliegenden Veranstaltungsreihe und überhaupt einer der spektakulärsten Auftritte in der Geschichte der Kinderuni. Kinderreporter durften Hitzfeld – einen der erfolgreichsten Fußballtrainer der Welt – auf der Bühne interviewen und bekamen so einen Einblick in das bewegte Leben Hitzfelds.

Der Einbezug der Kinder sei einer der Aspekte, die bei der Kinderuni sehr wichtig seien, erklärte Helmar Burkhart, selbst Professor an der Universität in Basel, während der Vorstellung der neuen Veranstaltungsreihe am Dienstag in der Galerie Spiegelbild in Bad Säckingen. Dieser Aspekt solle in Zukunft noch mehr zum Tragen kommen, so Burkhart.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Kinderuni Hochrhein sei die grenzüberschreitende Arbeit und damit die Begegnung der Kinder aus der Schweiz und aus Deutschland. Bislang sei es das Verhältnis so gewesen, dass zwei Drittel der Teilnehmer aus Deutschland gekommen seien und ein Drittel aus der Schweiz. Das Projekt werde also auch tatsächlich auf beiden Seiten der Grenze wahrgenommen, auch wenn die meisten Veranstaltungen auf deutscher Seite stattfinden, sind die Macher überzeugt.

Vier spannende Veranstaltungen sind für das bevorstehende Semester geplant. Die erste findet am 18. Oktober im Saalbau in Stein statt, dabei dreht es sich um Recht und Gerechtigkeit. „Richterin und Rechtsanwalt – was machen die eigentlich?“ Prof. Dr. Corinne Widmer Lüchinger, unter anderem Prodekanin der juristischen Fakultät der Universität Basel, wird diesen Vortrag halten. Dabei werde auch ein Fall verhandelt, bei dem die Kinder mitüberlegen sollen, ob ein Angeklagter verurteilt oder freigesprochen wird – da kommt auch die Einbeziehung der Kinder wieder stark zum Tragen.

Die anderen drei Veranstaltungen finden im Gloria-Theater in Bad Säckingen statt. „Wer waren die Gebrüder Grimm und woher kommen unsere Märchen?“ Dozentin wird die freiberufliche Märchenerzählerin Sigrid Maute sein. Dr. Rita Lüder, Beauftragte für Jugend und Nachwuchs der deutschen Gesellschaft für Mykologie, stellt am 15. November die Frage: „Was ist ein Pilz?“. Den Abschluss bildet am 17. Januar 2018 die Veranstaltung „Was und wie forschen wir in unserer Freizeit?“ Diese Vorlesung wird von Kindern und Jugendlichen des Schülerforschungszentrums Phaenovom Lörrach gehalten, die Moderation wird die Geschäftsführerin Helga Martin übernehmen. Die vier Veranstaltungen sind jeweils mittwochs und finden ab 15 Uhr statt.

Die Macher der Kinderuni sind sicher, im Jahr 2013 ein wirklich gutes Projekt auf den Weg gebracht zu haben. Künftig wollen sie ihr Netzwerk noch vergrößern und auch soziale Medien nutzen, um die Bekanntheit der Kinderuni zu steigern und vielleicht auch noch mehr Sponsoren gewinnen zu können.

Mitmachen können Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Um am Ende ein Diplom zu erhalten, müssen drei der vier Veranstaltungen besucht werden. Anmeldung ab sofort. Infos gibt es im Internet unter www.kinderuni-hochrhein.eu, sowie im Rathaus Bad Säckingen bei Ralf Däubler (Telefon 07761/510) oder bei der Gemeindeverwaltung Stein bei Sascha Roth (Telefon 0041/628 66 40 00).