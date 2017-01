Bad Säckingen Kinderhospiz am Hochrhein im Aufbau

Malteser wollen Lücke am Hochrhein schließen und suchen ehrenamtliche Mitstreiter

Bad Säckingen/Lörrach – Mit der Einrichtung eines ambulanten Kinder- und Jugendhospizes schließt der Malteser Hilfsdienst jetzt eine Lücke zwischen Freiburg und dem Bodensee. "Bisher waren die Landkreise Lörrach, Waldshut bis zum Bodensee ein weißes Feld auf der Karte", erklärte Elisabeth Freifrau Spies von Büllesheim, Leiterin der Malteser in der Erzdiözese Freiburg. "Doch die Anfragen häuften sich in unserem Hospizdienst in Freiburg". Derzeit sind in den Landkreisen 112 Kinder und Jugendliche von einer lebenslimitierenden oder chronisch voranschreitenden Erkrankung betroffen. "Und somit auch deren Familien", erklärt Verena Berg-Oestringer, Referentin der Malteser Hospizarbeit. Die Notwendigkeit, einen solchen Dienst auch im Dreiländereck einzurichten, war also dringend geboten. Obwohl der Hauptsitz der künftigen ambulanten Kinder- und Jugendhospiz in Lörrach sein wird, sollen aber auch betroffenen Kinder, Jugendliche und deren Familien im Landkreis Waldshut, dort eine Anlaufstelle finden. Weil der ambulante Hospizdienst vorwiegend von ehrenamtlichen Helfern getragen werden soll, sind die Malteser jetzt auf der Suche nach Helfern, sowohl im Landkreis Lörrach als auch in Waldshut.

Die Ehrenamtlichen begleiten Familien, in denen ein Kind oder Jugendlicher an einer fortschreitenden und lebensverkürzenden Krankheit leidet. "Was ein sterbenskrankes Kind für ein Familiensystem – Eltern, Geschwister und Freunde – bedeutet, ist für Nichtbetroffene schwer nachvollziehbar", erklärt Verena Berg-Oestringer. "Der gesamte familiäre Alltag ist durch die Erkrankung des Kindes oder Jugendlichen geprägt und wird danach ausgerichtet". Nicht selten kommen Geschwisterkinder zu kurz und das Familiensystem gerät an seine Grenzen. Wie wichtig da die Arbeit eines Hospizhelfers ist, erklärt Friederike Gerber, die bereits seit zwei Jahren im Freiburger Hospizdienst mitarbeitet. "Wir haben keine pflegerischen Aufgaben", sagt sie. "Wir schenken Zeit, um diese Familien zu entlasten". Das kann gemeinsame Zeit mit den Eltern sein, mit dem betroffenen Kind oder mit den Geschwistern. "Wir spielen, machen einen Ausflug oder essen zusammen ein Eis", so Friederike Gerber zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer.

Bereits im Juli hat sich daher eine kleine Gruppe im Hospiz am Buck in Lörrach getroffen, um über den Aufbau eines ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensts im Dreiländereck nachzudenken. Die ehrenamtlichen Hospizhelfer werden von den Maltesern speziell geschult. Hauptamtliche Koordinationskräfte betreuen sie fachlich. Insgesamt 80 Stunden dauert der Vorbereitungskurs, der theoretische und praktische Einheiten beinhaltet. Der künftige Dienst kooperiert mit der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung Pädiatrie Südbaden und wird Mitglied im Netzwerk Kinder- und Jugendhospizgemeinschaft Südbaden "Lebenszeit für Familien" sein. "Außerdem arbeiten wir eng mit der Universitätsklinik Freiburg zusammen", erklärt Verena Berg-Oestringer.

Kinderhospiz

Wer sich genauer über die Arbeit des künftigen Kinder- und Jugendhospizdienstes informieren möchte, den lädt der Malteser Hilfsdienst zu zwei Informationsveranstaltungen ein. Die erste Veranstaltung ist bereits am kommenden Freitag, 13. Januar um 19 Uhr im Familienzentrum Kinderland Lörrach in der Baumgartner Straße 4. Die zweite Veranstaltung ist am Donnerstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr in der Kulturfabrik (VHS) in Schopfheim.

"Unterstützung in schwieriger Lage"

Vier Fragen an Alice Rauter, Vorsitzende des Malteser Hilfsdiensts in Bad Säckingen.

Mit der Einrichtung eines ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes im Landkreis Lörrach mit der Zuständigkeit auch für den gesamten Landkreis Waldshut wurde endlich eine Lücke geschlossen. Denn bisher gab es zwischen Freiburg und dem Bodensee keine solche Einrichtung. Wie wichtig ist es den Maltesern in Bad Säckingen, dass es endlich soweit ist?

Uns ist dies sehr wichtig, weil damit eine gute und wichtige Unterstützung für Kinder und Familien ins Leben gerufen wird, die sich in einer ausgesprochen schwierigen Lebenslage befinden.

In welcher Form können und werden die Bad Säckinger Malteser diese Einrichtung unterstützen?

Wir werden den Kinder- und Jugendhospizdienst mit ihren Helfern gerne unterstützen. Sei es organisatorisch oder was sonst in unseren Fähigkeiten steht.

Ein soclhes Angebot lebt von den ehrenamtlichen helfern. Wären auch Mitglieder aus den Reihen der Bad Säckinger Malteser dazu bereit, einen solchen Dienst zu übernehmen?

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich auch aus unserer Bad Säckinger Gliederung jemand ehrenamtlich zum Helfer qualifizieren lässt.

Können sich interessierte Helfer mit Fragen auch an Sie in Bad Säckingen wenden?

Ja, sehr gerne übernehme ich die Aufgabe einer Anlaufstelle und werde die Fragen oder Anliegen dann an die Koordinatoren des Kinder- und Jugendhospizdienstes weiterleiten.