Bad Säckingen Kind wird bedrängt und stürzt vom Fahrrad

Der Junge ist nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun in dieser Sache.

Da er sich von dem hinter ihm fahrenden Auto auf dem Murger Weg in Richtung Obersäckingen gegen 17.30 Uhr bedrängt fühlte, lenkte ein 11-jähriger Junge sein Fahrrad auf den Grünstreifen. Dort streifte er einen Ast und stürzte in der Folge. Der Junge verletzte sich hierbei leicht. Der Autofahrer fuhr weiter. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt in dieser Sache. Sachdienliche Hinweise können unter Telefon 07761/934-0 gemeldet werden.