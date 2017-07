Bad Säckingen Keiner wohnt gern auf Sauäcker

Nicht alle Flurnamen geben auch gute Straßennamen her. Manche Bezeichnungen könnten sogar den Wert der Baugrundstücke mindern.

Flurnamen gibt es im Feld- und Waldbereich eines jeden Gemeindegebietes. Sie dienen der erläuternden Beschreibung der Landschaft und sind im Liegenschaftskataster, im Grundbuch und im amtlichen Kartenwerk verzeichnet. Wenn landwirtschaftlich genutzte Flächen bebaut werden, entfallen die Flurnamen (auch Gewannnamen genannt) und es entstehen Straßennamen. Hierfür werden aber meist die bisherigen Flurbezeichnungen verwendet.

Im Stadtgebiet von Bad Säckingen einschließlich Obersäckingen sind derzeit rund 160 Straßennamen registriert. 35 davon beinhalten frühere Flurnamen, denn die Wohn-, Gewerbe- und Industriebebauung dehnte sich nach 1900 vom Stadtzentrum immer mehr in West-, Ost- und Nordrichtung aus. Daher existieren von seinerzeit 155 land- und forstwirtschaftlich genutzten Gewannen heute nur noch 120.

Bei der Vergabe von Straßennamen hatte die Stadtverwaltung beziehungsweise der Gemeinderat meist ein gutes Gespür. So kamen in unmittelbarer Stadtmittennähe die Gewanne Au, Badmatte, Breite, Hauenstein, Hofäcker und Untere Flüh zur Anwendung. Etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt gehen die Straßenbezeichnungen Buchrain, Häfla, Hasenrütte, Leimet, Obermoos, Oberer Rebberg, Schneckenhalde und Trottäcker ebenfalls auf Flurnamen zurück.

Doch nicht alle Gewannbezeichnungen eignen sich als Straßennamen. Falls sie nämlich anrüchig sind, schmälern sie möglicherweise den Wohnwert der Gebäude. Munimatt und Sauäcker sind Beispiele hierfür, die man den Bewohnern gerne vorenthielt.

Die Munimatt war eine Grünlandfläche, auf der das Heu für die Zuchtstiere, die hierzulande mundartlich als Munis bekannt sind, gewonnen wurde. Sie befand sich zwischen der jetzigen Weihermattenstraße und dem Kapuzinerweg und ist längst vollständig bebaut. Die Weihermatt war einst eine große Wiese mit einem Weiher, mit dem Kapuzinerweg bleiben die Mönche im Gedächtnis, die ab 1918 im früheren Kloster bei der Heilig-Kreuz-Kirche untergebracht waren. Doch dazwischen verläuft eine Straße, die aus historischen Gründen eigentlich Munimattstraße heißen sollte. Man benannte sie jedoch lieber nach dem großen Schweizer Pädagogen und Erzieher Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), dessen soziale Taten in bleibender Erinnerung sind.

Ähnlich wurde mit dem Gewann Sauäcker verfahren, auf dessen Areal derzeit fünf Wohnblöcke stehen, die von der Rudolf-Graber-Straße erschlossen werden. Nichts deutet mehr darauf hin, dass sich auf dem ehemaligen Feld entweder Schweine wohlfühlten oder aber Ackerfrüchte für die Schweinehaltung angebaut wurden. Mit der Persönlichkeit Rudolf Graber (1899-1958) wird das Andenken an den Schweizer Schriftsteller hochgehalten, der in der Säckinger Werderstraße geboren wurde und in seinem Kindheitsroman „Blüten im Wind“ die Trompeterstadt anfangs der 1900er-Jahre beschrieb.

Die Salveäcker, südlich der Munimatt gibt es ebenso nicht mehr. Es handelte sich hierbei um ehemalige Stiftsgüter. Die heutigen Häuser gehören zum Hornsteinweg, zur Habsburger- und zur Zähringerstraße. Die letzte Fürstäbtin des Stifts, Maria Anna von Hornstein-Göffingen (1723-1809), sowie die Herren von Habsburg, denen Säckingen vom 13. Jahrhundert bis 1806 unterstand und die Herzöge von Zähringen kommen hier zu Ehren.

Munimatt, Sauäcker und Salveäcker gehören der Vergangenheit an. Mit der Veränderung der Landschaft gerät gelegentlich auch die Heimatgeschichte in Vergessenheit. Das ist die Kehrseite der Medaille.