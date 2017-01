Bad Säckingen Keine weitere Verlängerung für Säckinger Gloria-Musical-Gala

Der Letzte Vorhang der beliebten und erfolgreichen Vorstellung fällt am 12. Februar. Drei zusätzliche Vorstellungen sind im Februar noch eingeplant

Bad Säckingen – Die bisher sechs Vorstellungen der Gloria-Musical-Gala mit den besten Musicalhits aller Zeiten waren ein voller Erfolg. "In jeder Vorstellung feierte das Publikum die Show mit stehende Ovationen", berichtet Jochen Frank Schmidt, der als moderierender Intendant durch die Vorstellung führt, "das zeigt, dass wir die Zuschauer positiv überraschen konnten und das ist das größte Kompliment, das man als Künstler bekommen kann".

Auf Grund der großen Ticketnachfrage wurden drei zusätzliche Vorstellungen im Februar ins Programm genommen. Nun gaben die Verantwortlichen des Gloria-Theaters bekannt, dass es keine weiteren Zusatzshows geben wird. "Wir haben selbst nicht mit diesem überwältigenden Zuspruch gerechnet," gesteht Alexander Dieterle der Produzent der Best-Of-Show, "deshalb können wir nun auch nicht eine weitere Verlängerung anbieten, weil unsere Musicaldarsteller, dann bereits Verpflichtungen auf anderen Bühnen haben."

So wird also am 12. Februar der definitiv letzte Vorhang für die Gloria-Musical-Gala fallen. Die letzten Vorstellungen finden statt am Samstag, 14. Januar, 20 Uhr; am Sonntag, 15. Januar, 13.30 Uhr; am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr; am Sonntag, 12. Februar, 13.30 Uhr und 18.30 Uhr.

Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-Theater, online unter www.gloria-theater.de, über das Kartentelefon unter +49(0)7761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.