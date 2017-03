Bad Säckingen Kata-Weltmeisterin zu Gast in der Karateschule

Sommerlehrgang mit Vize-Europameister Philip Jüttner und Weltmeisterin Jasmin Bleul in der Badmattenhalle.

Die Mitglieder der Karateschule Bad Säckingen freuen sich auf ein besonderes Schmankerl. Ihren jährlichen Sommerlehrgang in der Disziplin Kata (Scheinkampf) wird diesmal ein ehemaliges Vereinsmitglied mit einer Weltmeisterin gestalten. Philip Jüttner hat in der Karateschule Bad Säckingen im Kindertraining seine Karriere in der japanischen Kampfkunst begonnen. Er trägt den zweiten Dan-Grad (Schwarzgurt) und kann die Erfolge Vize-Europameister in der Kategorie Kata im Team (Scheinkampf zu dritt) aus dem Jahr 2013. Jüttner sagt: „Seit ich 2011 Bad Säckingen verließ, um in Frankfurt am Main bei Bundestrainer Efthimios Karamitsos zu trainieren und um mein Studium zu machen, habe ich vieles gelernt. Dieses kann ich jetzt weitergeben. Ganz besonders freut es mich natürlich, dies in meinem Heimatverein tun zu können.“ Seine Freundin Jasmin Bleul leitet mit ihm den Lehrgang in Bad Säckingen. Sie trägt den dritten Dan-Grad und ist im Jahr 2014 Weltmeisterin im Kata Team geworden und wurde zudem mehrfach Deutsche Meisterin im Kata Team und im Einzel.

Termin: Der Kata-Lehrgang der Karateschule Bad Säckingen findet am Samstag, 22. Juli, in der Badmattenhalle in Bad Säckingen statt. Das Training ist unterteilt in Unterstufe (Farbgurte: neunter bis vierter Kyu) und Oberstufe (dritter Kyu bis Dan), die gleichzeitig in unterschiedlichen Hallenteilen trainieren. Die Trainingszeiten sind 11 bis 12.15 Uhr, 13.30 bis 14.30 Uhr und 15.30 bis 16.30 Uhr. Zuschauer auf der Tribüne sind willkommen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Der Verein mit den meisten Teilnehmern erhält einen Pokal. Nach der letzten Trainingseinheit am Nachmittag besteht die Möglichkeit, Gürtelprüfungen in allen Kyu-Graden bei den Prüfern der Karateschule Bad Säckingen abzulegen. Bereits am Vortag finden ab 17 Uhr stiloffene Schwarzgurtprüfungen bis zum 5. Dan statt. Die Prüfer sind Helmut Spitznagel, Michael Gißler undRobert Apfelbeck. Informationen im Internet: www.karate-bs.de