Bad Säckingen Karibik-Gefühl in Bad Säckingen: Traumstrand am Rheinufer öffnet am 9. Juni seine Pforten

Karibik-Gefühl in Bad Säckingen: Traumstrand am Rheinufer öffnet am 9. Juni seine Pforten

Der Traumstrand am Rheinufer öffnet am Freitag, 9. Juni. Pächter Pavlos Karageorgis bietet wieder Karibik-Gefühl pur.Die gemütlichen Lounge-Möbel warten auf die Gäste, die sich mit Cocktails auf ihren Urlaub einstellen können.

Bad Säckingen – Nach Büroschluss ganz gechillt einen Cocktail in allen Regenbogenfarben schlürfen, die Augen schließen, den Geruch von Wasser in der Nase und das leise Rauschen von Wellen in den Ohren haben, sich ans blaue Meer träumen. Noch kein Urlaub in Sicht? Wenn es wassertechnisch auch eine kleinere Variante sein darf? Bitteschön: Am Freitag, 9. Juni, öffnet der „Traumstrand“ am Rheinufer, unterhalb des „Teehäuschens“ im Schlosspark wieder. Die gemütlichen Lounge-Möbel sind bereits entlang der Schlossparkmauer aufgestellt und warten auf die Gäste, mit Schilf gedeckte erhöhte Tische und Fackeln verbreiten Karibik-Feeling.

Wohl am meisten auf die Öffnung des Traumstrandes freut sich Pavlos Karageorgis selbst, der gemeinsam mit seiner Frau Katharina Georga als Pächter das „Teehäuschen“ und den „Traumstrand“ betreibt. „Der schönste Platz in Bad Säckingen, ich fühle mich wie daheim, nur dass das Wasser nicht so blau ist“, schwärmt er.

Nachdem der „Traumstrand“ im vergangenen Jahr, bedingt durch das Hochwasser, nur im August geöffnet sein konnte, sollen sich die Gäste den ganzen Sommer hier entspannen können. Geplant ist, den „Traumstrand“ von Juni bis August zu öffnen . Neu ist in diesem Jahr ein Ausschankwagen, anstelle der im letzten Sommer von der Stadt zur Verfügung gestellten Holzhütten, die auch am Weihnachtsmarkt Verwendung finden. „Das ist der Hygiene wegen besser“, erklärt Karageorgis. Die Lounge-Möbel wurden ergänzt durch selbstgefertigte „Paletten Möbel“ mit dicken Sitzkissen, die bereits jetzt schon von vielen Spaziergängern bewundert werden, schmunzelt der Gastronom.

Obwohl die Idee eines „Traumstrandes“ in einer Kurstadt wie Bad Säckingen, zu Beginn mit viel Skepsis gesehen wurde, fand dieser beim Publikum im vergangenen Jahr große Resonanz, so der Gastronom. „Die Gäste kamen aus Lörrach, Waldshut und der Schweiz, waren von der Altersstruktur her querbeet.“

Auch viele ältere Menschen seien gekommen, sogar mit Rollatoren, erinnert er sich. Viele Leute hätten bereits angefragt, wann denn der Traumstrand wieder öffne. Wichtig ist ihm, dass sich die Gäste hier wohl fühlen: „Ballermann wollen auch wir hier nicht. Bad Säckingen ist eine Kurstadt“, betont der Wirt. Angeboten werden Cocktails, Spirituosen und alkoholfreie Getränke, aber keine Snacks. Die gibt es oben im „Teehäuschen.“

Karageorgis lobt die sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit der Stadt, dass Absprachen eingehalten werden. So wurden etwa die Pfosten für die Absperrung als Traumstrand umgehend gebracht sowie die Palmen, als er darum gebeten habe. Auch das Team der Stadtgärtnerei „ist sehr nett und hilfsbereit“, dankt er allen für die Unterstützung.

ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag, von 17 bis 22 Uhr geöffnet.