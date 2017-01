Bad Säckingen Kampfsportverein "Hochrhein Fighter's" eröffnet Domizil in Bad Säckingen

Der Verein bietet Asiatische Selbstverteidigung für Groß und Klein: Ein Kindertraining ist schon ab vier Jahre möglich. Teilnehmer lernen nicht nur die richtigen Abwehrmethoden, sondern auch, mit Provokationen angemessen umzugehen

Bad Säckingen – Hochrhein Fighter's e.V. heißt der Verein, der seit vergangenem Wochenende sein Domizil im neu eröffneten Fitnessstudio Songüls Fitness gefunden hat.

Das fünfköpfige Trainerteam bietet auf mehr als 300 Quadratmeter Kinderkampfsport ab vier Jahre und Straßenselbstverteidigung für Kinder ab sechs Jahren an. Kathrin Walter, Kopf des Trainerteams, die bereits seit 23 Jahren verschiedene Kampfkünste unterrichtet, und selbst als Neunjährige mit dem Training asiatischer Kampfkunstarten begonnen hat, findet es in der heutigen Zeit enorm wichtig, dass sich vor allem Kinder und Jugendliche in Notsituationen selbst zur Wehr setzen können.

Sie selbst hat mit dem Judo begonnen und später ihr Können mit dem Kickboxen, Taekwondo, Hapki-Do, Kobudo und Wing Tsun erweitert. Heute ist die gelernte Fitnesskauffrau eine der wenigen Frauen in Deutschland, die in so vielen verschiedenen Kampfkünsten Meisterin ist. Nun öffnet sie mit ihrem Team neben den Standpunkten in Laufenburg und Rotzel die Tore für Bad Säckingen und Umgebung. Im Unterricht der Kleinsten steht die Schulung der Motorik, sozialem Verhalten untereinander sowie ein ganzheitliches Bewegungsprogramm im Vordergrund. Leicht zu erlernende Abwehrtechniken und Elemente aus dem koreanischen Taekwondo runden das Programm ab.

Mehr zur Sache geht es schon bei den Kids ab sechs Jahren, die sich zum Straßenselbstverteidigungskurs anmelden können. Hier lernen die Kinder in alltagsnahen Rollenspielen sich gegen verschiedene Angriffsarten zu wehren. Situationen, die sich auch in der Schule oder auf dem Weg dorthin ergeben, gehören ebenso zum Programm, wie einzelne Szenarien durchzuspielen. Die Kinder lernen durch das Rollenspiel wie Täter und Opfer sich fühlen und agieren. Auch verbale Auseinandersetzungen werden geübt, damit die Kinder lernen, mit Beleidigungen und Provokation umzugehen. Jeder ist gern willkommen und kann unverbindlich reinschnuppern. Zur besseren Planung dürfen sich Interessenten per E-Mail (verwaltung@hochrhein-fighters.de) zum Probetraining anmelden.