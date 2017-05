Bad Säckingen/Laufenburg Juristen sollen entscheiden: Bad Säckingen will gegen Baumarkt in Laufenburg klagen

Juristen sollen entscheiden: Bad Säckingen will gegen Baumarkt in Laufenburg klagen

Im Ringen um den Bau eines Obi-Baumarkts in Laufenburg will die Stadt Bad Säckingen eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung beschlossen. Aus raumordnerischer Sicht habe Laufenburg bei der kürzlich beschlossenen Bebauungsplanänderung gegen eine Reihe von Gesetzen verstoßen, attestierte der von Bad Säckingen beauftragte Fachanwalt. Außerdem müsse Bad Säckingen seine rechtliche Position als Mittelzentrum verteidigen.

Bad Säckingen – Die Stadt Bad Säckingen sagt dem geplanten Obi-Markt in Laufenburg den Kampf an. In jüngster Sitzung beschloss das Gremium, juristische Schritte zu ergreifen, sobald die Baugenehmigung für das Vorhaben erteilt ist. Die Entscheidung fiel bei einer Enthaltung. Stadtrat Clemens Pfeiffer (CDU) erklärte sich für befangen. Wie Bürgermeister Alexander Guhl betonte, sei diese Entscheidung nicht gegen die Stadt Laufenburg gerichtet. Es gehe um die Interessen Bad Säckingens, die durch das Vorhaben beeinträchtigt werden. "Gegen eine Nachbarstadt den Rechtsweg zu beschreiten ist vielleicht nicht alltäglich, es ist aber auch nicht völlig exotisch", so Guhl weiter.

In erster Linie stört sich die Stadt an den Dimensionen des geplanten Baumarkts, der über eine Verkaufsfläche von 7500 Quadratmetern verfügen soll. Damit wäre der Obi 2000 Quadratmeter kleiner als der Toom-Baumarkt in Bad Säckingen. Um dies zu ermöglichen, hat Laufenburg den für den betreffenden Bereich geltenden Bebauungsplan geändert. Der Satzungsbeschluss durch den Laufenburger Gemeinderat erfolgte vor anderthalb Monaten. "Wenn es bei den im ursprünglichen Bebauungsplan festgelegten 5300 Quadratmetern geblieben wäre, würden wir wohl kaum über das Vorhaben diskutieren", sagte Guhl. Im Übrigen habe Bad Säckingen bereits während des Verfahrens Einwände gegen die Änderung eingereicht. Diese hatte der Gemeinderat Laufenburg aber letztlich als unbegründet zurückgewiesen. Ebenso seien Verständigungsbemühungen ins Leere gelaufen, so Guhl.

Wie der von der Stadt Bad Säckingen beauftragte Verwaltungsjurist Reinhard Sparwasser darstellte, gibt es aus seiner Sicht durchaus eine Reihe von Ansatzpunkten, um gegen die Baugenehmigung eines Obi-Marktes vorzugehen. Das Vorhaben verstoße gegen das Kongruenzgebot, gegen das Beeinträchtigungsverbot und gegen das Integrationsverbot. Aus raumordnerischer Sicht stehe zu befürchten, dass das Unterzentrum Laufenburg die zentralörtliche Funktion des Mittelzentrums Bad Säckingen "aushöhlt", so Sparwasser. Insofern attestierte der Jurist den Gremien und Behörden, die das Vorhaben unbeanstandet gelassen hätten, "Versagen auf ganzer Linie". Bad Säckingen seinerseits sei als Mittelzentrum in einer stärkeren Position, habe aber auch Versorgungspflichten. "Die Stadt hat Rechte, die es mit Nachdruck zu verteidigen gilt."

Konkret empfahl der Verwaltungsjurist der Stadt zwei Instrumente, um gegen eine Baugenehmigung für den Obi-Markt vorgehen kann. Zum einen die Anfechtungsklage, die laut Rechtsamtsleiterin Muriel Schwerdtner, allerdings wesentlich länger dauert und zugleich keine aufschiebende Wirkung für das Vorhaben beinhalte. Zum anderen gibt es einen einstweiligen Rechtsschutz, verbunden mit einem Antrag auf Herstellung einer aufschiebenden Wirkung. Hierbei gebe es eine summarische Prüfung der Interessenslagen durch das Verwaltungsgericht.

Besonders schwer wiegen laut Sparwasser wohl die Folgen des Verstoßes gegen das Beeinträchtigungsverbot, denn man könne davon ausgehen, dass ein Obi in Laufenburg mit bis zu 30 Prozent Umsatzeinbußen für den Toom-Baumarkt in Bad Säckingen einhergehe: "Wird dagegen nichts unternommen, wird Toom ein halbes Jahr nach der Obi-Eröffnung schließen müssen." Einen Verstoß sieht Sparwasser auch im Bereich des Integrationsgebots, denn Laufenburg fördere mit dem Vorhaben die Schwächung der dortigen Innenstadt. Die Entwicklung des Laufenparks sei ein Indiz dafür, dass Laufenburg keinen Wert auf den Innenstadthandel lege, gleichwohl gebe es einen rechtlichen Rahmen, der zu berücksichtigen sei, betonte Sparwasser. Auch das Kongruenzgebot werde mit dem Vorhaben nicht eingehalten. Zugrunde gelegt werde hierbei die Kaufkraft von Laufenburg, die Sparwasser auf 4,6 Millionen Euro bezifferte. Obi kalkuliere mit Umsatzerwartungen in Höhe von neun Millionen Euro. Basis dafür sei, dass ein Verflechtungsbereich für Laufenburg "konstruiert" werde, den es aber rein rechtlich betrachtet gar nicht gebe. Als Unterzentrum sei Laufenburg einzig für die Eigenversorgung zuständig und sei seinerseits vielmehr Teil des Verflechtungsbereichs von Bad Säckingen. Schon gar nicht dürfe in diese Betrachtung die benachbarte Schweiz einbezogen werden: "Das tatsächliche Einkaufsverhalten der Menschen ist irrelevant", so Sparwasser.

Im Übrigen spricht sich auch der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen gegen den Obi-Markt in Laufenburg aus. Wie der Vorsitzende Jürgen Albiez in einem Brief an den Gemeinderat darstellt, ziehe der Laufenpark bereits jetzt viele Kunden außerhalb Laufenburgs und Umgebung an. Diese Sogwirkung werde wohl durch den Baumarkt noch verstärkt, was zu Lasten der umliegenden Städte gehe: "Wir lehnen eine weitere Ausdehnung des Unterzentrums Laufenburg über dessen Versorgungskern hinaus ab", so Albiez.

Diese Ansicht teilte letztlich auch der Gemeinderat fraktionsübergreifend. Hartmut Fricke (SPD) betonte, dass die Betrachtungen nicht allein auf den Toom begrenzt werden dürften, sondern auch die andern beiden Baumärkte berücksichtigt werden müssten. Wolfgang Lücker (CDU) erinnerte daran, dass Verbände und Behörden vor zehn Jahren das Vorhaben abgelehnt hätten, obwohl die Planung damals wesentlich kleiner dimensioniert gewesen sei: "Ich verstehe nicht, warum inzwischen alles so durcheinander geraten ist." Für Ruth Cremer-Ricken (Grüne) steht derweil fest: "Die aktuelle Entwicklung ist ein Beispiel dafür, dass Verwaltungen und Verbände irren können. Daher müssen unabhängige Gerichte angerufen werden." Und Fred Thelen (FW) bezeichnete die erfolglosen Verständigungsbemühungen als ausschlaggebend dafür, dass seine Fraktion dem rechtlichen Vorgehen gegen die Laufenburger Planung zustimme.