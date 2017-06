Bad Säckingen Jugendmusikschule Bad Säckingen macht sich am 24. Juni auf Tour

Kinder sollen das Musizieren kennenlernen. Dazu macht sich die Jugendmusikschule Bad Säckingen am 24. Juni mit einem Mitmachorchester auf den Weg und macht an drei Orten Station.

Bad Säckingen – Die Musikschule kommt zu Dir. So lautet das Konzept der "ontour"-Veranstaltung der Jugendmusikschule Bad Säckingen. Am kommenden Samstag, 24. Juni, wird der Zweckverband sein Angebot in Murg, Bad Säckingen und Wehr anhand eines "Mitmachorchesters" vorstellen. Durch die Veranstaltung sollen Kinder nicht nur möglichst viele Instrumente ausprobieren können, sondern auch ein Stigma aufgelöst werden: dass die Musikschule nur auf Bad Säckingen begrenzt ist. "In der Schulleitung haben wir uns die Frage gestellt, wie wir vermitteln könnten, dass sich die Jugendmusikschule nicht nur auf Bad Säckingen begrenzt", so Schulleiter Manuel Wagner. Demnach schließt das Einzugsgebiet des Zweckverbands auch Laufenburg, Murg, Rickenbach, Herrischried und Wehr mit ein. Die Einrichtung wurde allerdings vor mehr als 52 Jahren in Bad Säckingen gegründet, der Name zentralisiert das Einzugsgebiet.

Trotzdem bleibt Bad Säckingen auch heute der Kernbereich der Jugendmusikschule, weshalb das "ontour"-Projekt mitunter in der Trompeterstadt stattfindet. "In jedem der drei Orte werden wir für eineinhalb Stunden ein Mitmachorchester aufbauen, in dem interessierte Kinder alle möglichen Instrumente ausprobieren können. Sie sollen dadurch die Musik kennenlernen und herausfinden, welches Instrument ihnen besonders liegt", schildert Gabi Barth. Die Lehrkraft ist Mitglied in der Arbeitsgruppe, die innerhalb weniger Monate das Projekt ausgearbeitet hatte. Während der eineinhalb Stunden bestünde auch die Möglichkeit zum Austausch zwischen Lehrern und Eltern sowie Schülern, um Schnupperkurse auszumachen und weitere Informationen in Erfahrung zu bringen.

Für die Aktion wurde ein Linienbus gemietet, mit welchem ungefähr 20 Lehrkräfte sowie unzählige Holz- und Blechblas-, Zupf-, Streich-, Schlag- und Tasteninstrumente von Ort zu Ort chauffiert werden sollen. Wagner: "Das ganze soll ein lustiges Experiment sein, mit dem wir auf die Jugendmusikschule aufmerksam machen wollen. Für Lehrer und Schulleitung ist das natürlich auch eine teambildende Maßnahme. Wenn das Ganze gelingt, wollen wir das Projekt im nächsten Jahr möglicherweise in den anderen Gemeinden des Zweckverbands wiederholen."

Das "ontour"-Projekt ist laut Wagner auch als ein Versuch zu sehen, aus einer sonstigen Hürde, der Dezentralität – schließlich müssen entweder die Schüler anreisen oder die Lehrer Hausbesuche unternehmen -, Vorteile zu ziehen. Die Besuche in je einem Ort im Osten sowie im Westen von Bad Säckingens Einzugsgebiet sollen dann tatsächlich die Musikschule zu den Schülern bringen. Aktuell werden rund 1200 Personen durch etwa 40 Lehrkräfte der Jugendmusikschule Bad Säckingen in Einzel-, Fach- sowie Gruppenunterricht geschult.

Die Musikschule

"ontour: Die Musikschule kommt zu Dir!" findet am kommenden Samstag, 24. Juni, statt. Das Mitmachorchester gastiert von 10 bis 11.30 Uhr in der Murger Mitte, von 14 bis 15.30 Uhr in der Musikschule im Haus des Lernens in Bad Säckingen sowie von 17 bis 18.30 Uhr in der Wehrer Zelgschule.