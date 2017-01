BadSäckingen Jugendliche tanzen ins Finale

"Super, tipptopp, Eins-A-Performance": Auch in diesem Jahr stand die Casting-Jury des grenzüberschreitenden Wettbewerbs "Talentbühne" bei der Auswahl der besten Tänzer vor einer schwierigen Entscheidung. Sechs Gruppen und zwei Solokünstlerinnen stellten ihr Können vergangenen Samstag im Kinder- und Jugendhaus unter Beweis und ringten um die begehrten Finalplätze.

Bereits zum 16. Mal in Folge wird die Talentsuche auf beiden Seiten des Rheines veranstaltet und immer wieder lassen die Einlagen der 12- bis 21-jährigen Teilnehmer staunen. In diesem Jahr bildeten der weltweit erfolgreiche Tanzlehrer Mentor Shalijani sowie der Grenzacher Jugendreferent Christoph Richter die Casting-Jury.

Über mehrere Monate hinweg haben die Solisten und Tanzgruppen aufwendige Chereographien ausgearbeitet und so dem Casting entgegengefiebert. Von gewagten Freestyle-Einlagen über originelle Hip Hop-Bewegungen bis zum klassischen Ballet war alles zu sehen. Insgesamt acht Aufführungen bewertete die Fachjury, musste sich jedoch für die fünf besten Gruppen entscheiden. Diese qualifizierten sich für die beliebte Workshoprunde, in welcher sie bis zum Finale durch den erfahrenen Tanzlehrer Shalijani begleitet werden. "Je nach Ausgangslage lege ich den Fokus bei den einzelnen Lektionen unter anderem auf die Musikalität, Synchronität sowie die Technik der einzelnen Teilnehmer", so der Coach zu den Workshop-Inhalten.

Glücklich in das Finale gekommen zu sein, ist das Murger Mädchentrio "Free Dancers", zu dem Alessia Ciurca, Lina La Grutta und Aurora Ciarmiello gehören. Sie haben sich vor allem auf das Hip Hop-Genre spezialisiert. "Wir möchten mehr Auftritte wahrnehmen, neue Projekte starten und unsere Gruppe so immer wieder neu anspornen", erklärte Gruppenleiterin Aurora.

Auch die Gruppen "We R One", "The Chosen Ones" sowie die schweizerische Gruppe "Jokesters" werden beim Finale am 20. Mai im Kurbrunnen in Rheinfelden/Schweiz um den Titel der besten Tänzer antreten.