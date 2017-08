Bad Säckingen Jugendgruppen in der Region sind allzeit vorbereitet auf Gefahrensituationen

Betreuer und Gruppenleiter von Jugendverbänden tragen eine große Verantwortung. Spezielle Schulungen für Verhalten bei Unwetter gehören zum Standard.

Nach dem schrecklichen Tod eines Jungen in Egg während eines Zeltlagers sind immer noch viele Fragen ungeklärt. Eine davon ist, wie Gruppenleiter und Betreuer auf solche Situationen vorbereitet werden, und wie regionale Jugendgruppen auf den Fall reagieren, die selbst regelmäßig Zeltlager veranstalten.

Eigentlich veranstaltet auch die Katholische junge Gemeinde (KjG) Bad Säckingen jährlich ein Zeltlager. Dieses Jahr ist es wegen zu weniger Anmeldungen ausgefallen. Wie Pastoralreferentin Sandra Bergheim erklärt sind die Betreuer gewöhnlich 16 bis 20 Jahre alt. Auf die Lager werden sie so vorbereitet: „Jeder muss einen Grundkurs gemacht haben. Zudem gibt es die Juleica.“ Die Juleica, was Jugendleiter-Card bedeutet, ist für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit bestimmt. Sie wird vom baden-württembergischen Landesjugendring ausgestellt und bescheinigt dem Träger, die Mindeststandards für die Tätigkeit als Jugendleiter zu erfüllen. Hierzu gehört neben einem Erste-Hilfe-Kurs auch eine rechtliche Schulung in Aufsichtspflicht und Jugendschutz. Regelmäßig stattfindende Weiterbildungen helfen den jungen Leitern, sich auf besondere Situationen vorzubereiten.

Dominik Schäfer, Pressesprecher für die Kirchliche Jugendarbeit und den Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in der Erzdiözese Freiburg, erinnert sich an eine Schulung für Sicherheit, die im Mai in Hinterzarten stattfand: „Unsere Leiter sind für Fälle wie Unwetter geschult. Dennoch kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass etwas passiert.“ Schäfer weist darauf hin, dass es für die Jugendgruppen nicht erst ein Todesfall wie in Egg gebraucht habe, um solche Gefahrensituationen ernst zu nehmen.

Bei den Pfadfindern des Stammes St. Bernhard in Wehr gehört auch die Wetterkunde zum Grundprogramm. Denis Schimak, Pressereferent der Wehrer Pfadfinder, erklärt, dass den Kindern früh beigebracht werde, wie Gewitter entstehen, welche Anzeichen bemerkt werden können und welche Schutzmöglichkeiten es gibt.

Die Pfadfinder planen aktuell selbst ein zweiwöchiges Zeltlager bei Müllheim vom 5. bis zum 19. August. „Das DRK Müllheim sowie die Rettungsstellen in Lörrach und Freiburg haben die Koordinaten von unserem Lagerplatz“, so Schimak. Außerdem habe die Gruppe die Nummer des Ortsvorstehers, des Feuerwehrkommandanten und eine Zusicherung, im Notfall die örtliche Gemeindehalle in Müllheim als Zuflucht benutzen zu dürfen. Der Deutsche Wetterdienst kann zudem ehrenamtliche Gruppen kostenlos mit Unwetterwarnungen per SMS versorgen. Ein Angebot, dass die Pfadfinder wahrgenommen haben.

Auch der Todesfall in Egg wurde von den Gruppenleitern und Schimak thematisiert: „Schuldzuweisungen und Ferndiagnosen sind jetzt nicht zielführend. In Gedanken sind wir bei dem getöteten Jungen, den Angehörigen und den Jugendleitern.“