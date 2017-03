Wallbach Jugendeinrichtung Christiani zieht von Bad Säckingen nach Wallbach

Die Jugendeinrichtung Christiani ist ab 1. April in Wallbach zu finden. In der Einrichtung werden Jugendliche mit Lernbehinderung gefördert und auf das Berufsleben vorbereitet.

Ab dem 1. April gibt es im Wallbacher Industriegebiet keinen Leerstand mehr. Derzeit wird in der Rheinvogtstraße 19 (ehemals Tekuwa-Gebäude, zuvor Maschinenbauer Bebeco und Maschinenbaufirma Finzer), eifrig gewerkelt. Die Jugendfördereinrichtung Christiani zieht von ihrem bisherigen Standort in der Mumpferfährstraße in Bad Säckingen (ehemalig Sidroga), nach Wallbach, da die Mietverträge mit der Firma Franke, der das Gebäude gehört, enden. Christiani muss zum 31. März ausziehen. In Wallbach verfügt die Einrichtung in den für zehn Jahre gemieteten Räumlichkeiten über eine Fläche von mehr als 2000 Quadratmetern. Momentan sind im ganzen Gebäude die Handwerker zu Gange: Das Dach wird abgedichtet, ein Lichtschacht soll für zusätzliches Lichts sorgen, Wände werden gestellt, die Elektrik verlegt. Der Leiter der Einrichtung, Lothar Murzik und Katja Mühlhaupt, Leitung Sozialdienst, stellten sich am Donnerstag im Ortschaftsrat den Räten und der Öffentlichkeit vor.

Die Jugendfördereinrichtung Christiani ist eine Einrichtung für Menschen mit Lernbehinderung, im Alter zwischen 17 und 32 Jahren, die beruflich integriert werden sollen. Die Ausbildung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den eigenen Ausbildungswerkstätten ist von der Handwerkskammer Konstanz, der Industrie- und Handwerkskammer Schopfheim, dem Amt für Landwirtschaft Lörrach sowie dem Regierungspräsidium anerkannt. Auftraggeber und Vermittler der Maßnahmen ist die Agentur für Arbeit in Lörrach, die gleichzeitig Kostenträger ist.

Derzeit befinden sich 72 Teilnehmer in der Maßnahme, erklärte Katja Mühlhaupt, davon seien zwischen 50 und 60 täglich im Haus, die anderen befinden sich in Schule, Betrieb oder Praktikum. Laut Mühlhaupt werden in der Jugendfördereinrichtung drei Arten von Maßnahmen angeboten: BvB (Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Dauer elf Monate), die der beruflichen Orientierung dienen, die integrative Ausbildung in der Berufsschule und den Werkstätten der Einrichtung und die kooperative Ausbildung mit Fachpraxis im Betrieb, Teilausbildung, einem vereinfachten Theorieanteil, Berufs- oder Gewerbeschule, Nachhilfe und sozialpädagogischer Betreuung in der Einrichtung.

Christiani bietet Ausbildungen in den Berufsbildern Büro, Farbe, Hauswirtschaft, Küche, Metall und Schreinerei. Die entsprechenden Räumlichkeiten werden derzeit in Wallbach von zahlreichen Handwerkern, die Wände einziehen, um Räume zu schaffen, fertiggestellt. Im Untergeschoss des Gebäudes entsteht eine große und moderne Schreinerei, die Küche mit Essensausgabe (hier werden täglich 80 Essen zubereitet), wird in der Mumpferfährstraße demontiert und in Wallbach wieder aufgebaut. Geschäftsführer der Einrichtung ist Reiner Hagemann, der von einem Team aus acht Ausbildern, fünf Sozialpädagogen und zwei Lehrkräften unterstützt wird.