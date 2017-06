Bad Säckingen Jörg Krumland gibt bei Kuratorenführung in der Villa Berberich Einblicke ins Kunstschaffen

Bei der Kuratorenführung zur Ausstellung „Real – Surreal – Irreal“ in der Villa Berberich erfahren die Besucher viele Hintergründe zur Entstehung der ausgestellten Gemälde und über ihre Schöpfer. Jörg Krumland, Leiter des Kunst- und Kulturvereins „Callas“, und selbst ausstellender Künstler, vermittelte beispielsweise, wie aufwendig viele der Surrealisten arbeiten.

Die am Sonntag zu Ende gegangene Ausstellung „Real – Surreal – Irreal“ war eine herausragende Gelegenheit, Werke zahlreicher Surrealisten und Fantasten zu bewundern: Zwischen 600 und 700 Gäste waren im Laufe des vergangenen Monats in die Villa Berberich gekommen und mehr als zwei Dutzend Besucher nahmen am Samstag an der Kuratorenführung teil.

Zu sehen waren mehr als 150 Exponate von 50 Künstlern aus zwölf Ländern. „Die Besucher blieben im Durchschnitt eineinhalb bis zwei Stunden, das habe ich bisher kaum jemals erlebt“, erklärte Jörg Krumland, Leiter des Kunst- und Kulturvereins „Callas“ in Bremen. Die Ausstellung werde anschließend durch mehrere Städte des In- und Auslands wandern, erklärte der Surrealismus-Experte, der unter dem Künstlernamen Camarillo selbst Werke beigesteuert hatte. Die Bad Säckinger Präsentation war für die Künstler gerade deshalb so wichtig, weil Surrealisten in Deutschland oft unterschätzt würden und Schwierigkeiten hätten, Ausstellungsräume und Galeristen zu finden.

So unterschiedlich die Persönlichkeiten sind, so gibt es doch Gemeinsamkeiten: Alle malen gegenständlich, aber ihr Ziel ist nicht die Wiedergabe der Alltagswirklichkeit. Vielmehr setzen sie die Realitätsfragmente in ungewohnte Beziehungen. Viele, wie Frank Kortan, spielen mit Zitaten aus der Kunstgeschichte und nehmen Anleihen bei Urahnen des Surrealismus wie Hieronymus Bosch oder dem Manieristen Giuseppe Arcimboldo. Sie folgen nicht der traditionellen Ikonografie, die der kunstsinnige Betrachter wie eine Sprache „lesen“ kann, sondern erzählen eigene und unkonventionelle Geschichten, sodass Krumland „aus Respekt vor der Individualität der Künstler“ darauf verzichtete, die Werke zu deuten.

Stattdessen ging er auf handwerkliche Aspekte ein: Viele Surrealisten arbeiten mit größter Akribie in einer altmeisterlichen Lasurtechnik, beispielsweise Camarillo selbst, Nicolas Felly oder Gérard Di Maccio. Dabei verschließen sich die Surrealisten nicht den modernen Medien: Der Informatik-Dozent Hubertus Maas verfeinert seine Drucke mit erheblichen Rechnerkapazitäten so sehr, dass man selbst bei starker Vergrößerung keinen einzigen Pixel erkennen kann. Nicolina Petolas „verschmilzt“ am Rechner Fotos zu rätselhaften Intérieurs.

Dass viele deutsche Surrealisten Autodidakten sind, verweise auf ein grundsätzliches Problem an hiesigen Kunstakademien: Mit Fassungslosigkeit reagierten einige Besucher, als Jörg Krumland erzählte, dass zahlreiche Professoren ihren Studenten regelrecht verböten, gegenständlich zu malen, und sich weigerten, das traditionelle Handwerk zu lehren. Mit Blick auf Leon Ariev, einen der Stars der Ausstellung, meinte Krumland, dass den Studenten an russischen Kunstakademien, gerade was das Handwerkliche betreffe, wesentlich mehr abverlangt werde als in Deutschland.

Vor dreieinhalb Jahren wurden Verein und Galerie „Callas“ gegründet, um Surrealisten eine Plattform zu geben und Wissen zu vermitteln: „Zu uns kommen Studenten, die fast verzweifelt die Grundlagen der Malerei lernen wollen – sie haben mehrere Semester an einer deutschen Akademie verbracht und konnten dabei nichts über so grundlegende Dinge wie Perspektive, gegenständliches Malen oder den richtigen Umgang mit Farben lernen.“