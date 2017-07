Bad Säckingen Jetzt auch DRK-Landesschule am Hochrhein

Das Deutsche Rote Kreuz richtet eine Außenstelle ihrer Landesschule im Schöpfebchtal ein und wird ab 1. Oktober Notfallsanitäter ausbilden.

Bad Säckingen – Neben dem privaten Anbieter, die Mobile Medic aus Stuttgart, richtet sich jetzt auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit einer Außenstelle ihrer Landesschule im Schöpfebachtal ein und wird – wie Mobile Medic auch – ab 1. Oktober des Jahres, Notfallsanitäter ausbilden. „Es wird künftig eine Modell-Kooperation mit zwei Trägern sein“, erläutert der kaufmännische Geschäftsführer der Physiotherapieschule und Hausherr, Günter Nufer. Somit erhält die Schullandschaft im Schöpfebachtal weiteren Zuwachs und ist dem Wunsch Nufers, einen Campus einzurichten, noch näher. Neben Bildungseinrichtungen in Pfalzgrafenweiler, Bühl, Stuttgart, Sinsheim, Karlsruhe, Ravensburg, Ellwangen und Ulm, ist die DRK-Landesschule mit der ersten Bildungseinrichtung in Baden am Hochrhein somit flächendeckend in Baden-Württemberg vertreten und „sichert dadurch den notwendigen Nachwuchs an Rettungsdienstpersonal im Deutschen Roten Kreuz“, wie Peter Hofmeister, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Bad Säckingen, in einem Pressegespräch erläutert. Am Standort in Bad Säckingen werden ab Oktober Schüler des DRK-Kreisverbandes und den benachbarten Kreisverbänden wie Waldshut, Laufenburg und Rheinfelden zu Notfallsanitätern ausgebildet. Eine Ausbildung, die es bis 2014 in dieser Form noch nicht gegeben hat. „Bisher war es so, dass die Ausbildung selbst bezahlt werden musste“, so Hofmeister. „Heute ist es so, dass die Auszubildenden von den Kreisverbänden fest angestellt werden und vom ersten Tag an Geld verdienen“.

Drei Jahre dauert die Ausbildung, die neben der Schule auch einen praktischen Teil in der Rettungswache und beinhaltet. „In der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres dürfen die Auszubildenden im Rettungswagen mitfahren“, so Alfred Schulz, Geschäftsführer der DRK-Landesschule Baden-Württemberg. 23 Schüler wird es in einer Klasse geben, wobei mit einem Sonderantrag auch 25 Schüler aufgenommen werden können. Mit der Einrichtung der neunten Außenstelle der DRK-Landesschule, schließt das DRK eine Lücke im Bedarf nach Rettungssanitätern. „Der Bedarf ist gestiegen und die Nachfrage hat zugenommen“, so der DRK-Kreisvorsitzende.