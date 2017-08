Bad Säckingen/Todtmoos Jessica Lichetzki möchte den Lesern Geschichten bieten, die sie sonst nicht erzählt bekommen

Die freie Journalistin Jessica Lichetzki arbeitet für die Lokalredaktion in Bad Säckingen. Sie liebt das Schreiben und findet es spannend, Dinge zu hinterfragen.

Offen und mutig geht sie an die Sachen heran, beißt sich fest und lässt nicht eher locker, bevor die Geschichte steht. Dabei war es anfänglich bei Jessica Lichetzki und dem Journalismus keine Liebe auf den ersten Blick. Mit 15 Jahren, damals und noch Schülerin in der Wehrer Walther-von-Klingen-Realschule, schnupperte die heute 20-Jährige im Rahmen eines Projekts zur Berufsorientierung zum ersten Mal Redaktionsluft in Bad Säckingen – nach einer Woche mit einem eher verhaltenen Ergebnis.

„Mir hat es damals überhaupt nicht gefallen“, erinnert sie sich. „Ich fand es anstrengend, sich jeden Tag Gedanken über ein Thema zu machen. Ich habe es mir damals einfach nicht zugetraut.“ Darum lehnte sie damals das Angebot seitens der Redaktion ab, neben der Schule als freie Mitarbeiterin für die Lokalredaktion unterwegs zu sein. „Ich dachte einfach, dass ich die Schule und den Job nicht unter einen Hut bekomme.“ Trotzdem ist die Liebe zum Schreiben geblieben und zwei Jahre später stand sie wieder in Bad Säckingen und bewarb sie um freie Mitarbeit.

„Nach zwei Jahren haben bei mir die positiven Erinnerungen meines Praktikums überwogen“, sagt Jessica Lichetzki. Seit dieser Zeit ist bei ihr die Liebe zum Journalismus geblieben. Menschen und Situationen kennenlernen, Sachverhalte darstellen, auch wenn sie unangenehm sind, das ist ihr Ding. „Den Leuten Geschichten bieten, die sie sonst nicht erfahren hätten“, faszinieren die 20-Jährige. Zu Beginn ihrer Mitarbeit wurde sie noch mit Ideen zu Themen versorgt, hat recherchiert und geschrieben. Auch bei Terminen auf dem Hotzenwald, in Laufenburg oder Bad Säckingen war sie unterwegs.

"Mit der Zeit sind meine Erfahrungen gewachsen und ich hatte meine eigenen Ideen für Artikel“, erklärt sie. „Die Dinge zu hinterfragen, das macht diesen Beruf so spannend und natürlich gehört dazu auch ein Händchen zum Schreiben", ist sie sicher. „Aber das lässt sich alles üben und schulen“, macht sie Mut. Und Mut gehört ihrer Meinung nach zu diesem Beruf. „Man kommt im Redaktionsalltag auch in Situationen, die nicht angenehm sind", sagt sie. Am liebsten sind ihr die freien Geschichten. „Da kann ich mich kreativ austoben.“ Sie hat ein eigenes Rezept: „Nicht zu viel nachdenken, einfach machen.“

Unsere Mitarbeiter

