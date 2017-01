Bad Säckingen Jahrelanger Kampf für Neubau des Säckinger Krankenhauses

Blick in die Historie: Kreistag wollte in den 60er Jahren die Sanierung des Spitals

Bad Säckingen – Das Bad Säckinger Krankenhaus ist heute regelmäßig in den Schlagzeilen. Das war auch vor fast 40 Jahren schon so, als es um die Frage Sanierung oder Neubau ging. Der Kreistag des damals noch selbstständigen Kreises Säckingen hatte sich Ende der 60er Jahre hauptsächlich aus Kostengründen für eine Sanierung des bestehenden Krankenhauses ausgesprochen, das auf dem Areal der heutigen Sigma-Klinik stand. In dem Krankenhausbau befanden sich die Chirurgische Abteilung und die Geburtshilfe. Die Innere Abteilung war in der Villa Berberich und die HNO-Abteilung in der früheren Villa Bies, Untere Flüh 21, untergebracht.

Das damalige Krankenhaus, in den Jahren 1892/94 erbaut, hatte bereits Anfang der 30er Jahren einen Anbau erhalten und wurde nach und nach mit geringem Aufwand modernisiert.

Einheimische Radfahrer, die stark in die Pedale treten müssen, um den Höhenunterschied von der Unteren Flüh zur Oberen Flüh-Straße zu bewältigen, nennen ihn noch heute „Krankenhaus-Buckel“ – in Erinnerung an das ehemals dort stehende Krankenhaus. Neubürger können mit dem Begriff weniger anfangen, da der Krankenhaus-Altbau 1982 abgerissen wurde.

Gegen die Pläne des Säckinger Kreistages gab es aber heftigen Widerstand. Die Junge Union kämpfte vehement für einen Neubau eines Krankenhauses auf dem heutigen Gelände, so auch eine vorgesehene Planung, die nicht umgesetzt werden sollte und somit auch für die Zusammenlegung der einzelnen Abteilungen. Es war zu der Zeit ungewöhnlich, besonders in dem etwas verschlafenen Städtchen Säckingen, dass gerade eine Jugendorganisation sich so kämpferisch für ein politisches Thema engagiert hat und die Entscheidung der Altvorderen im Kreistag hinterfragte.

Selbst der damalige Landrat Otto Leible kam nicht umhin und empfing nach der heftig, öffentlich geführten Diskussion eine Delegation der Jungen Union, die ihre Vorschläge erläuterten. Sie sah es als Unsinn an, den Krankenhaus-Altbau mit einem Millionenaufwand zu sanieren. Ein Journalist titelte daraufhin: „Die Junge Union vor lauter Mutproben“.

Bei dem Fasnachtsumzug am 9. Februar 1970 hat die Junge Union das Thema „Neues Krankenhaus“ noch einmal auf den Punkt gebracht. Die als Clowns verkleideten Jung-Unionisten trugen unter „ jämmerlichen Geheul“ einen schwarzen Sarg, das geplante neue Krankenhaus erster Ordnung zu Grabe. Der Sarg trug die Aufschriften: „Brachland Obere Flüh“ und „Ruhe sanft Kreistag“. Vorneweg wurde eine Plakattafel getragen. „Der Kreistag verschenkt Bücher“: An die Bevölkerung: „Hunde, wollt ihr ewig leben!“ (Buchtitel nach dem Roman von Fritz Wöss, der 1959 verfilmt wurde). Und an die Junge Union: „Verdammt in alle Ewigkeit“ (der Buchtitel stammt von einem Roman des US-Amerikaners James Jones, verfilm im Jahr 1953).

Erst durch den hartnäckigen Einsatz ist es dem damaligen Landtagsabgeordneten und späteren Wirtschaftsminister Rudolf Eberle gelungen, mit finanzieller Hilfe aus Stuttgart das neue Krankenhaus zu realisieren. Der Einsatz der Jugendlichen hatte sich doch gelohnt. Der Bau des Hauses wurde in den 70er Jahren gebaut, 1980 fertiggestellt und in Betrieb genommen.