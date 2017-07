Bad Säckingen Interessierte erhalten vom Theater Freiburg einen Vorgeschmack auf kommende Bühnenwerke

Das Theater Freiburg stellt das Programm der nächsten Spielzeit vor. Die Besucher in der Anton-Leo-Schule werden auch musikalisch unterhalten.

Theater, Tanz und ganz viel Musik erwartet die Besucher in der kommenden Spielzeit des Theaters Freiburg. Am Dienstagabend präsentierten die Verantwortlichen bei einer Informationsveranstaltung das künftige Programm des Theaters. Für den musikalischen Rahmen sorgten Bassist Jin Seok Lee und Kapellmeister Nobert Kleinschmidt und boten den Anwesenden in der Anton-Leo-Schule eine vielversprechende Kostprobe des musikalischen Angebots des Freiburger Theaters.

Ein besonderer Höhepunkt ist laut den Veranstaltern das Vaudeville "Love Life" von Kurt Weill und Alan Jay Lerner, das am Samstag, 9. Dezember, deutsche Premiere feiert und ein Stück amerikanischen Broadway nach Deutschland bringt. In dem Stück geht es um ein Ehepaar, das seit Jahren in einer Beziehungskrise steckt und an einer Varieté-Show teilnimmt, um seine Geschichte zu teilen.

Auch der Klassiker "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare feiert im Januar Premiere am deutschen Theater. "Eine Oper über die Oper in der Oper" ist das Stück "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach und erzählt die diversen Fantasien eines künstlerischen Geistes. Zu sehen ist das Stück ab Sonntag, 22. Oktober. Laut Günter Daubenberger und Heiko Voss vom Theater Freiburg ist die Oper "Katja Kabanowa" von Leo Janáek ein weiterer Höhepunkt der kommenden Spielzeit.

In dem Stück "Katja Kabanowa" geht es um eine junge Frau, die auf der Suche nach Liebeserfüllung ist und eine Affäre mit einem Mann eingeht, die ihr emotional zum Verhängnis wird. Auch für die jüngeren Theaterfreunde gibt es ein passendes kulturelles Angebot. Die Oper "Coraline" von Marc-Anthony Turnage nach Neil Gaimon erzählt die Geschichte eines Mädchens, welches eine skurrile Parallelwelt entdeckt und sich dort großen Gefahren stellen muss. Die deutsche Erstaufführung am Theater Freiburg findet gleich nach der Welturaufführung in London am 9. Juni 2018 statt.