Wallbach In Wallbach kommt es im Juli zur Straßensperrung wegen Bauarbeiten

Kanalanschlussarbeiten und die Verlegung eines Starkstromkabels führen im Juli etwa vier Wochen lang zu Verkehrsbehinderungen in Wallbach.

Elf Anwesen in Bad Säckingen und den Ortsteilen sind nicht an die Kanalisation angeschlossen, in Wallbach im Buchbrunnenweg und in der Bündtenstraße. Jürgen Huber, Abteilungsleiter Tiefbau der Stadt, und Christof Breuer, Abteilungsleiter und beratender Ingenieur der Ganz und Rutner Ingenieur GmbH Diemer und Wackenhutz, stellten in der Ortschaftsratsitzung die Planung zum Anschluss des Anwesens im Buchbrunnenweg vor. Die Kosten sind im städtischen Haushalt nicht vorgesehen. Die Arbeiten, um das Haus an die Kanalisation anzuschließen, werden gesplittet auf dieses und das nächste Jahr. Laut Jürgen Huber und Christof Breuer (Planung, Bauleitung) werden die Arbeiten, um Zeit und Kosten zu sparen, zeitgleich mit der Verlegung eines 20-Kilovolt-Starkstromkabels der Stadtwerke durchgeführt. Geplant ist ein 70 Meter langer Graben von der Gartenstraße aus, über die Eisenbahnstraße, unter der Bahnlinie durch, bis zur Flößerhalle, so Huber.

Dieser Abschnitt werde für Autos gesperrt. Laut Huber ist die Stadt terminlich abhängig von den Stadtwerken, die von der Bahn ein Zeitfenster vorgeschrieben bekommen. Voraussichtlich wird dies im Juli sein. Ortsvorsteher Fred Thelen zeigte sich nicht begeistert, auch im Hinblick auf das Dorffest im Juli und die B 34-Sanierung. Karl-Heinz Matt, Leiter Netzbetrieb Strom bei den Stadtwerken, erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass es "aufwendig und mühsam" gewesen sei, den Termin ab Kalenderwoche 28 von der Bahn zu bekommen. Matt schätzt die Dauer der Bauarbeiten auf vier Wochen.