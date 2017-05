Bad Säckingen In Bad Säckingen kann man sich auf eine spannende Suche nach alten Grenzsteinen begeben

Der Hundsbergstein, der ein gesicherter Grenzstein in Bad Säckingen ist, bekommt einen Mitbewerber. Der Blattmattenstein macht ebenfalls von sich reden.

Auf dem Hundsberg, einem Geländerücken oberhalb von Bad Säckingen, steht seit mehr als 550 Jahren ein stummer Grenzwächter unverändert an seinem angestammten Platz. Er trennte einst die Hoheitsgebiete der Stadt Säckingen, der Grafschaft Hauenstein und der Herren von Schönau voneinander, heute jedoch die drei Gemarkungen Säckingen, Harpolingen und Rippolingen. Weil er noch immer seine Daseinsberechtigung hat, ist er vermutlich der älteste, durchgehend gültige Grenzstein Deutschlands. Obwohl ein sichererer Nachweis über das Jahr der Steinsetzung nicht erbracht werden kann, ist sein beachtliches Alter unumstritten. Denn seine Existenz wurde lagegenau bereits in der „Beschreibung über die Grafschaft Hauenstein de anno 1467“ dokumentiert.

Die Aufmerksamkeit um den Hundsbergstein entstand aufgrund der 1985 erstellten Forschungsarbeit von Emil Schwendemann (1907 bis 2008) über die Flurnamen der zur Stadt Bad Säckingen gehörenden Gemarkungen. Dieser gab er einen Auszug aus der Hauensteiner Grafschaftsbeschreibung von 1467 bei. Darin sind sechs Marksteine aufgeführt, die in den vergangenen fünf Jahren eingehend untersucht wurden.

Der erstgenannte Stein auf der Rutschhalde, nördlich des Rheinsbergs, konnte nicht ausfindig gemacht werden. Ebenso nicht der fünfte und sechste oberhalb von Rippolingen. Dass ein vorgefundener ungewöhnlich geformter kantiger Stein, der im Bereich Großäcker/Lenkäcker schräg aus dem Boden ragt, sich als der vierte Markstein herausstellt, ist zweifelhaft. Er befindet sich zu weit weg von der Stelle, wie sie 1467 geschildert wurde. Immerhin ist der dritte Stein, der auf dem Hundsberg, eindeutig identifiziert.

Darüber hinaus muss der zweitgenannte, der beim Gewann Blattmatte, ernst genommen werden. Dem äußeren Erscheinungsbild nach handelt es sich um einen sehr alten Grenzstein, der 1467 durchaus schon an diesem Platz gestanden haben könnte. Er ist auf allen vier Seiten, einschließlich der Kopffläche, relativ gleichmäßig behauen, was seine Wertigkeit unterstreicht. Denn in der Beschreibung ist er als einziger der sechs Grenzwächter als „gehauener Markh und Banstein, welcher Stein Seggingen und die Grafschaft Hauenstein scheidet“ erwähnt.

Vermutlich trug er zum Zeitpunkt seines Aufstellens keinerlei Zeichen. Diese wurden ihm nach und nach eingemeißelt. Wohl im 17. Jahrhundert das Säckinger Wappen, der Sack, an der Südwestseite. Kaum lesbar auf der gegenüberliegenden Nordostseite die Zahl 16, die für das Jahr 1623 stehen könnte, da in jenem Jahr eine Reihe weiterer, noch sehr gut erhaltener, aber andersartiger Steine gesetzt wurden; doch darunter die Zahl 373, die sich als laufende Nummer der Säckinger Waldgrenzsteine der 1840er-Jahre darstellt. Weiter oben angebracht ist die Jahreszahl 1843, allerdings für die Gemarkung Murg, die angrenzt und für die Abmarkung des dortigen Distrikts Frohnholz die Nummer 24 mitbrachte. Letztere Zahl ist indessen auf der Südostseite des Steins eingehauen und darunter „GM“, was Gemarkung Murg bedeutet. Der vierten Frontseite, die im Nordwesten, hat die Witterung am meisten zugesetzt; auf ihr sind keine Merkmale zu erkennen.

Der Grenzstein stand an einem bereits 1467 als „Linia“ beschriebenen und teilweise jetzt noch gut sichtbaren Verteidigungswall, der im 17. Jahrhundert zur sogenannten Schwarzwaldlinie ausgebaut wurde und war so von äußeren Einflüssen geschützt. Gleichwohl ist es ein kleines Wunder, dass der seit vielen Jahren freistehende, 45 Zentimeter aus dem Boden herausragende Markstein mit einer Kopffläche von 14 mal 20 Zentimetern durch die Holzbewirtschaftung keinen Schaden erlitten hat. Dies umso mehr, weil es sich bei seinem Material um einen nicht ganz so widerstandsfähigen Sandstein handelt.

Der Grenzstein ist überaus in die Jahre gekommen und verwittert, sodass ihm jedermann auf Anhieb ein hohes Alter zubilligt. Dass auch sein Erscheinungsbild nicht so richtig zu dem der übrigen Marksteinen dieses Grenzzuges passt, die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert gesetzt wurden, spricht ebenfalls für ein fünfeinhalb Jahrhunderte altes Dasein. Da der letzte Beweis für das tatsächliche Alter, die eingemeißelte Jahreszahl, aber fehlt, bleibt die Ungewissheit, ob es neben dem Hundsbergstein einen zweiten ältesten, noch gültigen Grenzstein gibt.

Grenzmarkierung

Marksteine gibt es hierzulande schon seit dem 14. Jahrhundert. Wurden anfangs damit nur die Grenzen der Hoheitsgebiete abgemarkt, so hatte man im 18. und 19. Jahrhundert alle Grundstücke mit Grenzzeichen versehen. Ab dem Jahr 1854 war dies im Großherzogtum Baden gesetzlich vorgeschrieben. Im Jahr 2010 wurde die Abmarkungspflicht im Land Baden-Württemberg wieder aufgehoben.