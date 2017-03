Bad Säckingen Im neuen Theaterstück der Festspielgmeinde entsteht Verwirrung um einen Sozialbetrüger

Die Festspielgemeinde Bad Säckingen präsentiert ihr neues Theaterstück „Und ewig rauschen die Gelder“. Die Premierenvorstellung ist am Freitag, 17. März.

Das Geheimnis ist gelüftet. Freunde des schwarzen Humors dürfen sich auf den 17. März um 19.30 Uhr freuen, wenn die Festspielgemeinde Bad Säckingen Premiere mit ihrem neuesten Theaterstück „Und ewig rauschen die Gelder“ feiern wird. Der Inhalt: Aus einer finanziellen Not heraus hat die Hauptfigur des Stückes bedürftige Personen erfunden und jahrelang Versicherungsbeiträge in deren Namen eingestrichen. Als ihm die Betrügereien über den Kopf wachsen, er das Spiel beenden und die erfundenen Personen sterben lassen will, macht ihm die Bürokratie einen Strich durch die Rechnung.

Verwirrung ist vorprogrammiert, wer nun eigentlich lebt oder bereits tod ist. Das Theaterstück in zwei Akten des britischen Autors Michael Cooney spielt in England, Regisseurin ist auch in diesem Jahr Renate Kraus. Von ihr stammt die Idee für das Bühnenbild. Nach der Premiere gibt es acht weitere Vorstellungen. Das Stück ist eine Farce, erzählen Renate Kraus und Hilde Butz, temporeich, mit vielen wahnwitzigen Momenten und absurden Situationen. „Eigentlich ist das ganze Stück wahnwitzig“, finden Kraus und Butz. „Und äußert turbulent“, versprechen die beiden, „mit schwarzem Humor.“

„Nichts ist so, wie es scheint, erklären Renate Kraus und Hilde Butz. Es gehe um Sozialbetrug, das Sozialversicherungssystem aus der Not heraus zu betrügen. Das Stück sei keine Liebesgeschichte, erklärt Hilde Butz, Pärchen gebe es keine, aber für die Protagonisten am Ende auf jeden Fall ein Happy End. Die Personen, um die es in dem Stück geht, „sind nicht real-existent“, sagt Renate Kraus, die Hauptfigur verliere irgendwann den Überblick über die erfundenen Personen. Das Spannende dürfte laut Hilde Butz sein, „dass das Publikum immer mehr weiß, als das Personal auf der Bühne.“

In diesem Jahr stehen vier neue Gesichter auf der Theaterbühne: Johanna Weiß, Evelyn Marten, Joshua Kramer und Janine Roth, das Ensemble besteht insgesamt aus elf Darstellern, sieben Frauen und vier Männern. Die große Anzahl an weiblichen Darstellern habe es schwierig für sie gemacht, ein passendes Theaterstück zu finden, erzählt Regisseurin Kraus. In dem nun von ihr ausgewählten Theaterstück könnten die Männerrollen jedoch problemlos auch von Frauen besetzt werden.

