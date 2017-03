Bad Säckingen Im Trompetenmuseum in Bad Säckingen werden nun alte Trompeten in neuen Räumen gezeigt

Im Trompetenmuseum in Bad Säckingen werden nun alte Trompeten in neuen Räumen gezeigt

Die Modernisierung der Museumsräume in Schloss Schönau schreitet voran. Nun präsentiert das Trompetenmuseum die Exponate professioneller und übersichtlicher.

Jetzt ist es nicht mehr zu übersehen: Im Trompeterschloss geht etwas. Sind bereits im vergangenen Jahr, die Scheffelräume modernisiert und eingerichtet worden, wurden jetzt auch Teile des Trompetenmuseums verändert und modernisiert. Drei der sieben Räume und das Foyer sind konzeptionell umgestaltet und thematisch umgruppiert worden. Zusätzlich wurde von Stadtbaumeister Michael Rohrer in Zusammenarbeit mit Museumsdirektor Johannes Brenke ein Farbkonzept entwickelt.

2018 soll es dann weitergehen mit der Modernisierung, die in ihrem ersten Abschnitt rund 35 000 Euro gekostet hatte. Finanziert worden ist die Modernisierung durch eine zweckgebundene Geldgabe eines Vereins, der sich aufgelöst hatte und dessen Vermögen an das Trompeterschloss gegangen ist, aber auch durch die Stadt. „Wir haben bewusst keine Fördermittel beantragt“, sagt Bürgermeister Alexander Guhl. Denn bei diesem verhältnismäßig geringen Betrag sah die Stadtverwaltung keine Notwendigkeit. Umgesetzt worden sind die Bauarbeiten ausschließlich von den Mitarbeitern der Technischen Dienste der Stadt Bad Säckingen.

Doch nicht nur die Räume selbst haben sich verändert. Im Foyer und in den ersten drei Räumen des Trompetenmuseums sind neue Vitrinen aufgestellt. „Jetzt sieht man nicht mehr nur Vitrine, sondern man hat auch einen ungehinderten Blick auf die Instrumente“, freut sich der Museumsdirektor. Die Bilder und Dokumente, die bisher gerahmt die Wände geschmückt hatten, wurden von Johannes Brenke eingescannt oder abfotografiert, grafisch aufgearbeitet und auf Tafeln gezogen. Die provisorisch befestigten Pappschilder darunter sind Wandbeschriftungen gewichen.

"Ich freue mich wirklich sehr, dass wir zumindest mit der ersten Hälfte fertig sind“, sagt Brenke weiter. Er wird jetzt die Mittel für die zweite Hälfte der Modernisierung beantragen. Das es noch in diesem Jahr weitergeht, hat Brenke bereits ausgeschlossen. „In diesem Jahr hat der Trompeterwettbewerb im September Vorrang“, so Brenke weiter. Erst im vergangenen Jahr wurde dieser Wettbewerb wiederbelebt und der Museumsdirektor, der auch gleichzeitig Stadtmusikdirektor ist, würde gerne an der Veranstaltung festhalten. „Doch wir wollen auf jeden Fall dranbleiben und das Konzept kontinuierlich weiterentwickeln“, bestätigt auch der Bürgermeister.

Rund 3000 Besucher kommen pro Jahr ins Trompeterschloss. „Doch wir möchten noch mehr Besucher anlocken“, so Brenke. Er möchte nicht nur Fachpublikum, sondern vor allem die Laien ansprechen, in dem er verstärkt auf die multivisionelle Technik zurückgreifen möchte. „Also nicht nur den Augen etwas bieten, sondern auch dem Gehör“, erklärt Brenke. Weil aber aus hygienischen Gründen nicht jedem erlaubt werden kann, die Instrumente zu spielen, gibt es auf Knopfdruck eine Hörprobe an aufgestellten Stationen. Auch der Instrumentenbau selbst wird auf einer großen Leinwand gezeigt. „Mein Ziel ist es, dass die Laien aus dem Museum herauskommen und sagen, ich habe etwas gelernt“, sagt Johannes Brenke abschließend.