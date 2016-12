Bad Säckingen Im Brennet-Areal sollen schon bald die Bagger rollen

Brennet-Chef Stephan Denk ist froh über die Entscheidung zu Brennet-Areal. Der Baubeginn ist im Januar zu erwarten.

Bad Säckingen – Nach der Entscheidung des Gemeinderats zum Bebauungsplan Brennet-Areal werden wohl schon in Kürze die Bagger rollen. Davon geht Brennet-Chef Stephan Denk aus, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung darstellt. "Von unserer Seite wird es keine weiteren Verzögerungen geben. Das Ganze hat ohnehin schon mehr als lange genug gedauert", so Denk.

Nach Einschätzung des Brennet-Chefs werden auch die Schmidts Märkte und Edeka nicht mehr viel Zeit verstreichen lassen, bis sie mit dem Bau des neuen Marktes beginnen: "Ich rechne mit einem Baubeginn im Januar." Demnach könnten zum Jahresende 2017 der Schmidts Markt und die Discounter Aldi und Lidl bereits eröffnen, schätzt Denk. Anfragen unserer Zeitung bei den drei Unternehmen blieben gestern unbeantwortet.

Unterm Strich reagiert Brennet-Chef Denk jedenfalls erleichtert auf die Genehmigung des Bebauungsplans für das Brennet-Areal. "Ich bin der Stadt und dem Gemeinderat dankbar, dass sie nach derart langer Zeit endlich den Weg für das Vorhaben frei gemacht haben. Das wird mit Sicherheit eine schöne Sache", kommentiert der Unternehmer. Andererseits stecke das Brennet-Areal aber so voller Wunder, "dass ich mich nicht wundern würde, wenn doch noch etwas passiert", meint Denk im Hinblick auf das noch offene Thema Lärmschutz, das den nördlichen Bereich des Geländes betrifft.

Wie der Verwaltungsjurist Thomas Burmeister dem Gemeinderat in jüngster Sitzung dargestellt hatte, gelten inzwischen neue Richtlinien für die Lärmschutzgrenzwerte in Mischgebieten, also Bereiche, in denen Wohnen und Gewerbe kombiniert werden. Ein ebensolches Mischgebiet sieht der Bebauungsplan für die Fläche entlang der Bundesstraße vor. Deswegen empfahl der Jurist den Gemeinderäten, sicherheitshalber eine beschränkte Offenlage für diesen Bereich durchzuführen. Diese findet voraussichtlich im Januar statt. Dass dadurch noch Sand ins Getriebe der Planung geraten könnte, sei nicht zu erwarten, entgegnete Burmeister auf Nachfragen aus dem Ratsrund.

Brennet-Chef Denk ist da weniger optimistisch: "Wenn man den bisherigen Verfahrensverlauf betrachtet, weiß man, dass noch viel passieren kann." Gleichwohl hoffe er, "dass dieses Kapitel jetzt auch noch zügig über die Bühne geht", wie er sagt: "Dann werden wir bauen oder das Gelände in Erbpacht vergeben. Das werden wir aber zeitnah entscheiden."

Insgesamt macht Denk aus seiner Ansicht keinen Hehl, dass er sich eine Entscheidung zugunsten der geplanten Bebauung des Brennet-Areals durchaus schon deutlich früher gewünscht hätte: "Angesichts der finanziellen Lage sollte die Stadt doch froh sein, wenn Unternehmen bauen wollen und dadurch Geld in die Kassen gespült wird." Gleichwohl räumt er ein, dass auch er seinerseits "das ein oder andere hätte anders machen sollen."

Noch nicht restlos absehbar ist derweil, was mit den bisherigen Standorten der Märkte geschehen wird, die nun auf das Brennet-Areal ziehen. Klar ist, dass die Schmidts Märkte ihre Filiale in der Lohgerbe bis auf Weiteres weiterbetreiben werden. Dies ist durch einen städtebaulichen Vertrag geregelt, der vergangenes Jahr um fünf Jahre verlängert wurde. Was mit den Grundstücken geschieht, auf denen sich Aldi und Lidl derzeit befinden, ist derweil noch offen, wie Bauverwaltungsleiter Peter Weiß erklärt: "Noch ist niemand bei uns mit Plänen für die Zeit danach vorstellig geworden." Klar ist indes bereits, was es an den Standorten nicht geben darf: Einzelhandel mit innenstadtrelevantem Sortiment. Das sei bereits vertraglich geregelt worden, so Weiß.

Der zähe Weg zum Bebauungsplan