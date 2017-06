Bad Säckingen Im Amt für Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung gibt es einen Neuanfang mit Leitungswechsel

Die Stadtverwaltung nimmt Abschied von Tourismusdirektor Stefan Thomas und führt seine Nachfolgerin Gabriele Wöhrle-Metzger ins Amt ein. Sie leitet künftig das Amt für Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung.

Abschied und Neuanfang gab es bei der Stadtverwaltung Bad Säckingen und der Tourismus GmbH. Personelle Veränderungen durch die Umstrukturierung der Tourismus GmbH, die Kündigung von Stefan Thomas, Geschäftsführer der Tourismus GmbH und Leiter des städtischen Amtes für Tourismus und Kultur. Thomas wird Bad Säckingen zum 30. Juni verlassen, ihn zieht es in den Pfälzer Wald. Vor zwei Jahren trat der Saarländer die Nachfolge von Bernard Mosandl an. Nachfolgerin wird zum 1. Juli Gabriele Wöhrle-Metzger, persönliche Referentin von Bürgermeister Alexander Guhl und Wirtschaftsförderin der Stadt Bad Säckingen. Sie wird Geschäftsführerin der Tourismus GmbH, übernimmt die Leitung des Amtes für Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung. Hier ist neu auch die Geschäftsstelle der Ferienwelt angesiedelt.

Bürgermeister Alexander Guhl bedauerte am Donnerstag das Ausscheiden von Stefan Thomas: „Es tut mir sehr leid, ich habe sehr gerne mit ihm gearbeitet. Wir haben einiges zusammen in die Wege geleitet und umgesetzt.“ Er hätte die Arbeit mit Thomas sehr gerne fortgeführt, so Guhl, zeigte aber Verständnis für die Gründe des Ausscheidens, die ausschließlich privater Natur sind. Dass sich Gabriele Wöhrle-Metzger bereit erklärte, das Amt weiterzuführen, darüber sei er „sehr froh“, erklärte Guhl.

Er schätze an ihr ihre größte Stärke, mit anderen Leuten umzugehen, die Ruhe, die sie ausstrahle. „Ohne Sie und Frau Huber wäre die Umsetzung nicht möglich gewesen, die Tourismus GmbH zur Stadt zurückzuholen“, so Guhl. Dass die Umstrukturierung klappte, sei auch ein Verdienst von Stefan Thomas, lobte Guhl. Für Stefan Thomas war es „erfreulich“, dass das Personal die Umstrukturierung mitgetragen habe, weiterhin Engagement zeige.

Stefan Thomas bedauerte, dass durch die Umstrukturierung die Realisierung diverser Projekte gelitten habe, doch wurde einiges auf den Weg gebracht und wird weiter verfolgt. Das Projekt „Wickelfische“ der Hochrheinkommission (Badetaschen in Fischform, in denen Kleidung zum Schwimmen wasserfest verschlossen werden kann), die Rheinliebe der IBA Basel, das Sommernachtskino im Schlosspark (vier Kinonächte vom 9. bis 12. August, die Filme starten ab circa 21.30 Uhr). Guhl ist vor allem die „verstärkte Digitalisierung“ wichtig. Besucher sollten sich künftig Daten per Code aus dem Internet downloaden können, um ihren Städtetrip nach Bad Säckingen zu planen.

Gabriele Wöhrle-Metzger freut sich auf ihren neuen Aufgabenbereich. Die 62-Jährige steckt voller Ideen und Tatendrang. „Ich habe ein gutes Team, das sich im Alltagsgeschäft auskennt. Ich lerne das gerade in einem Crashkurs von ihnen.“ Dabei setzt sie auch auf ihre Stellvertreterin, Projektleiterin Martina Kupczynski, die Touristik studiert habe. Und: „Der Verkauf ist mir nicht fremd“, ergänzt Wöhrle-Metzger. Sie möchte künftig ebenfalls am Schalter, der heller und freundlicher werden soll, präsent sein, wissen, „was passiert mit dem Gast.

“ Der Umbau der Ferienregion wird ebenso zu ihren Aufgaben gehören, wie die Einführung der digitalen Meldezettel der Beherbergungsbetriebe. Laut Alexander Guhl solle die Außenvermarktung und Messetätigkeit künftig ein großes Thema sein. Guhl sieht besonders bei den rund 1000 Tagesgästen von Bad Säckingen noch viel Potenzial, möchte alle 1000 Scheffelpreisträger nach Bad Säckingen holen.