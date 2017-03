vor 2 Stunden Julia Becker Bad Säckingen IHK Hochrhein-Bodensee gibt Prognose zur Wirtschaft in der Region im Jahr 2035

Ein in Auftrag gegebenes Gutachten von Planer Klaus Fleck sieht einen immer stärker werdenden Wettbewerb um Fachkräfte in der Grenzregion zur Schweiz. Insgesamt soll die Zahl der Grenzgänger weiter zunehmen – was die schrumpfende Zahl der Erwerbstätigen am Hochrhein ausgleichen soll. Auch im Bereich Wohnungsbau soll es eng werden.

