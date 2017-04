Bad Säckingen Hobby-Tätowierer vor Gericht: Zeugen erscheinen nicht

Zum wiederholten Mal findet am Amtsgericht Bad Säckingen die Verhandlung gegen einen 38-jährigen Angeklagten und seine Ex-Frau statt. Dem Angeklagten wird Betrug in mehreren Fällen vorgeworfen.Mit einem Urteil wird in der Verhandlung am 24. April zu rechnen sein.

Bad Säckingen (sus) Zum wiederholten Mal fand am Amtsgericht Bad Säckingen die Verhandlung gegen einen 38-jährigen Angeklagten und seine Ex-Frau statt. Dem Angeklagten wird Betrug in mehreren Fällen vorgeworfen. Beide bezogen zum Tatzeitpunkt Hartz 4. Der Angeklagte soll damals in seinem Schlafzimmer für Bargeld oder hin und wieder auch umsonst Tatoos gestochen haben und sich damit ein lukratives Zubrot verdient haben. Seine damalige Ehefrau soll davon gewusst haben. Gegen sie wurde das Verfahren in der gestrigen Verhandlung gegen die Zahlung einer Geldauflage von fast 3000 Euro eingestellt.

Der Angeklagte Hobby-Tätowierer muss sich weiterhin vor Gericht verantworten. Auch an diesem Verhandlungstag sind nicht alle geladenen Zeugen erschienen. Geladen als Sachverständiger war ein professioneller Tätowierer, der Auskunft geben sollte über die Kosten eines Tatoos und die Neben-und Anschaffungskosten, die für eine Tätowierung anfallen. Rechtsanwältin Silvana Grass hatte nämlich damals zu bedenken gegeben, dass der Angeklagte in Wirklichkeit kaum etwas mit den Tätowierungen verdient hätte, da die Materialkosten extrem hoch seien. Der Sachverständige gab an, dass allein schon eine Maschine weit über 9000 Euro kosten könnte, 4000 Euro für Farben sei auch keine Seltenheit. Für ein größeres Tatoo seien Preise ab 250 Euro durchaus im Rahmen. Wie viel der Angeklagte aber im Einzelnen mit seiner Arbeit verdient hätte, könne er nicht einschätzen. Eine andere Zeugin hatte erst nicht kommen wollen. Sie habe den 38-Jährigen durch ihren Ex-Freund kennen gelernt und sich von ihm tätowieren lassen.

Sie habe inzwischen Angst vor dem Angeklagten. Eine Frau habe ihr per whats app geschrieben, sie müsse sich der Konsequenzen bewusst sein, wenn sie vor Gericht aussage. Ihre damalige Freundin wiederum, die mit dem Angeklagten damals eine Beziehung gehabt hätte, habe ihr erzählt, dass der Angeklagte gesagt habe, er müsse nicht arbeiten, da er Geld vom Staat beziehe und dazu noch "schwarz " tätowiere. Eine andere Zeugin wiederum gab an sie habe gehört wie der Angeklagte zu ihrer Freundin gesagt habe, jetzt wisse er ja wo sie arbeite. Beide hatten sich damals tätowieren lassen. Sie hätten dafür ungefähr 140 Euro bezahlt. Mit einem Urteil wird in der Verhandlung am 24. April zu rechnen sein.