Bad Säckingen Hinter der Stadtbücherei liegt ein erfolgreiches Jahr trotz der Umbauphase nach dem Wasserschaden

Die Ausleihzahlen der Stadtbücherei steigen weiter – und die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter steigt ebenfalls.

In der Bad Säckinger Stadtbücherei ist immer etwas geboten. Da wundert es nicht, dass das Team der Stadtbücherei um Leiterin Martina Huber auch im vergangenen Jahr bei den Ausleihzahlen ein weiteres Mal eins draufsetzte. Doch Freud und Leid lagen 2016 so nah wie selten. Durch ein Leck in der Frischwasserleitung stand die Kinderabteilung der Bücherei vollständig unter Wasser. Die Bücherei musste renoviert werden – im Zuge dessen ist auch eine Rampe am Eingang angebracht worden. Jetzt kommen nicht nur Mütter mit ihren Kinderwagen problemlos in die Stadtbücherei, auch gehbehinderte Menschen mit Rollator oder Rollstuhl können das Angebot nutzen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zog Martin Huber Bilanz.

„Trotz drei Wochen Schließung wegen des Wasserschadens, sind die Ausleihzahlen 2016 um weitere zwei Prozent gestiegen“, sagte die Leiterin der Stadtbücherei. So hatte die Stadtbücherei im vergangenen Jahr 35 419 Ausleihen (34 715 im Jahr 2015). Ein besonders starkes Plus gab es bei der Kinder- und Jugendliteratur. „Da machen sich unsere Aktionen bemerkbar“, erklärte Huber weiter. So gab es jeweils dienstags 38 Vorlesezeiten mit der Büchereikatze Othello in deutscher Sprache. Die mehrsprachigen Vorlesungen jeweils donnerstags wurden 44 Mal abgehalten.

Es gab Geschichten in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Die Anzahl der jungen Zuhörer schwankte zwischen zwei und 25. Noch nicht ganz durchgesetzt hat sich die „W-Ecke“, die einmal im Monat durch Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhauses in der Stadtbücherei abgehalten wird. In der W-Ecke basteln die Kinder und lesen Geschichten. Nach wie vor der große Renner in den Kindergärten und Grundschulen ist der Besuch der Büchereikatze Othello zusammen mit Alexander Müller. „Herr Müller und Othello sind ein absoluter Glücksgriff, um die Kinder neugierig auf die Stadtbücherei zu machen“, erklärte Huber. Das Ergebnis: 19 212 Ausleihen gab es im Bereich Kinder- und Jugendliteratur. 2015 waren es 18 798.

Ebenfalls ein Erfolg war das Sommerferienprogramm. Othello und die Kinder bekamen Besuch von der Feuerwehr, vom THW und von der Polizei. Sie erzählten den Kindern von ihrer Arbeit und lasen Polizei- oder Feuerwehrgeschichten vor. Aber es wurde auch Eis oder Popcorn selbst gemacht und einmal haben sich auch zwei Haustiere vorgestellt. „Die Ausleihzahlen und die Zahl der Nutzer der Bücherei steigt und damit auch die damit verbundene Arbeit“, sagte Martina Huber.

Noch sind Huber und ihre beiden Mitarbeiterinnen Anita Wenisch und Heike Bengs mit viel Spaß dabei. Und das, obwohl viele Stunden unentgeltlich abgeleistet werden. „Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt ist eine Aufstockung der Arbeitsstunden nicht möglich“, sagte Huber. Darum hat das Team jetzt entschieden, auf Veranstaltungen außerhalb der Bücherei und der Arbeitszeiten zu verzichten. Das heißt: „Badmattenfest, Märchentage oder Vorlesewettbewerbe, die nicht in der Stadtbücherei stattfinden, werden nicht mehr gemacht“, erklärte sie. Diese Entscheidung fiel zugunsten des Angebots und des Service' für die Nutzer der Bücherei.