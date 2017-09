Bad Säckingen Herbstfahrt aufs Jungfraujoch

Bei der SÜDKURIER-Reise am Samstag, 7. Oktober, können unsere Leser eine spektakuläre Alpenwelt auf 3400 Meter Höhe erleben

Zum fünften Mal in diesem Jahr laden SÜDKURIER, Hochrhein Anzeiger und das Bad Säckinger Busunternehmen Zimmermann Reisen zu einer SÜDKURIER-Reise ein. Die Abschlussreise dieser Saison am Samstag, 7. Oktober, hat wieder ein besonderes Ziel: Das Jungfraujoch.

„Top of Europe“ – mit diesem Slogan wirbt das Jungfraujoch für sich und dieses Reiseziel ist in jeder Hinsicht „top“. Hier, auf über 3400 Metern Höhe, befindet sich der höchstgelegene Bahnhof Europas, eine Aussichtsplattform, die dem Besucher einen einzigartigen Blick auf die alpine Bergwelt erlaubt.

Nach der Fahrt durch das Berner Oberland mit dem Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau geht es mit der Jungfraubahn durch die Eiger-Nordwand und den Mönch zum höchstgelegenen Bahnhof Europas auf 3454 Metern Höhe. Bei den Zwischenstationen Eismeer und Eigerwand können die Besucher die wunderbare Aussicht und den Erlebnisrundgang "Alpine Sensation“ genießen. Die anschließende Ankunft auf dem Jungfraujoch ist ein einmaliges Erlebnis für jeden Besucher. Die verglaste Aussichtshalle der Sphinx ermöglicht es, bei jedem Wetter eine Sicht auf die Gletscherwelt zu werfen. Bei strahlendem Wetter lädt die rund um das Gebäude verlaufende Terrasse zum Verweilen ein. Hier gibt es eine 360-Grad-Ansicht, die bis nach Italien, Frankreich und Deutschland reicht. Vor dieser Aussichtsplattform liegt der Aletschgletscher direkt zu Füßen. Mit 22 Kilometern Länge zählt der längste Eisstrom der Alpen übrigens auch zum UNESCO Welterbe. Mit einer Fläche von rund 82 Quadratkilometern ist er heute rund ein Drittel kleiner als noch vor 50 Jahren.

Die Teilnehmer der SÜDKURIER-Reise erwartet außerdem ein Mittagessen in einem der Gletscherrestaurants auf dem Jungfraujoch, inklusive anschließendem Kaffee oder Tee. Wer die Schweizer Alpen kennt, kennt auch die Preise der Schweizer Bergbahnen, die nicht erst seit dem Frankenschock kaum bezahlbar sind. Schweiz-Kenner wissen: Eine reguläre Einzelfahrt mit der Jungfraubahn kostet allein schon 189 Schweizer Franken. Durch die Zusammenarbeit zwischen SÜDKURIER und dem Busunternehmen Zimmermann ist es möglich, diese Tagesfahrt zu einem attraktiven Preis anzubieten.

Buchung

Die Tagesfahrt am Samstag, 7. Oktober, kann ab sofort zum Preis von 159 Euro gebucht werden. SÜDKURIER-Abonnenten erhalten einen Rabatt von 5 Euro. Im Fahrpreis sind die Bus- und Bergbahnfahrt zum Jungfraujoch sowie Mittagessen und Kaffee oder Tee inbegriffen. Buchungen nimmt das Reisebüro Zimmermann in der Unteren Flüh 7 in Bad Säckingen entgegen oder unter der Telefonnummer 07761/923 70. Sie haben noch kein Abo? Unser Service-Center hat das passende Angebot für Sie: Telefonnummer 0800/880 80 00.