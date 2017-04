Bad Säckingen Helfen mit Genuss: Charity Night des Lions Club Bad Säckingen am 5. Mai

Lions Club lädt am 5. Mai zur Jubiläumsausgabe der "Charity Night" ein. Sieben Spitzenköche bereiten mit sieben Gänge in den Räumen des Küchenstudios Dick in der Tullastraße einen "Genuss im Vorbeigehen". Der Erlös des Abends fließt in den Fond des Lions Hilfswerk.

Bad Säckingen (ska) Eine Nacht der Genüsse steht wieder an. Der Lions Club Bad Säckingen lädt zu einer Jubiläumsausgabe der „Charity Night“ ein. Am Freitag, 5. Mai, bereiten sieben Spitzenköche mit sieben Gängen in den Räumen des Küchenstudios Dick in der Tullastraße einen „Genuss im Vorbeigehen“. Und das Schöne daran: Die Gäste tun nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern auch hilfsbedürftigen Menschen. Denn der Erlös aus diesem Abend fließt in den Fond des Lions Hilfswerk, die das Geld regional dort einsetzen, wo es benötigt wird. Mit Anila Jahn und Katrin Wehrle vom Küchenstudio Dick, Sternekoch Raimar Pilz von der Genuss-Apotheke, Hubertus Tzschirner von der Esskunst Bad Nauheim, Event-Caterer Günter Komposch, Jochen Geiger und Rainer Hofmann wird ein Menü in sieben Gängen vorbereitet.

Und sie möchten diese Kunst mit ihren Gästen teilen. Denn die Speisen werden nicht versteckt in der hinteren Küche hergestellt, sondern die Köche lassen sich bei ihrer Zubereitung über die Schulter blicken und beantworten Fragen. Wenn gewünscht, rücken sie auch ein Rezept heraus, damit die Leckereien zu Hause nachgekocht werden können. Doch steht bei der „Charitiy Night“ die Unterhaltung im Vordergrund. Das bedeutet, es geht nicht um die Zubereitung der Speisen allen. Edle Weine können probiert werden und Rainer Hofmann aus Bad Säckingen führt ein „Whisky Tasting“ durch. Weitere Überraschungen möchten die Mitglieder des Lions Club Bad Säckingen an dieser Stelle noch nicht verraten. Die Mitglieder spielen an diesem Abend eine Nebenrolle. Helfen steht im Vordergrund und so möchten die Mitglieder ihren Gästen einen angenehmen Abend bieten und werden den Service des Abends übernehmen.

Neben der Unterhaltung am Herd, wird es auch einen musikalischen Rahmen geben. Christine Schmid verzaubert mit Gesang und Akkordeon und wird von Florian Metz am Piano begleitet. Seit 2007 gibt es den Lions Club in Bad Säckingen und ist der jüngste Club am Hochrhein. Momentan hat der Club 27 Mitglieder, der sowohl aus Damen und Herren besteht. Präsident ist Gerhard Faller. Die Plätze für diese Veranstaltung sind begrenzt, weshalb die Mitglieder des Lions Club Bad Säckingen um eine Reservierung bitten. Karten für den Charitiy-Abend mit Aperitif, drei Menüs und kaltem Buffet beträgt pro Person 98 Euro ibt. Karten im Vorverkauf gibt es bei Dick Küchen unter Telefon 07761/55 32 20.