Bad Säckingen Helden der Verkehrserziehung

Wo Radfahrer und Fußgänger aufeinandertreffen, lauern Konflikte. Und nicht immer lassen sich diese durch Schilder regeln, wie unser Nachtwächter in seiner wöchentlichen Kolumne festgestellt hat.

Auf den zunehmend als höchst problematisch empfundenen Fahrradschnellverkehr auf dem Münsterplatz hat man nun reagiert. Es wurde als erste Sofortmaßnahme – wie es sich in Deutschland gehört – ein Schild auf gestellt: Beim Überqueren des Münsterplatzes sollen Fahrradfahrer mit Schrittgeschwindigkeit fahren, so der Hinweis. Das ist doch schon mal was. Am letzten Freitagabend habe ich mir mal richtig Zeit genommen und dem Treiben auf dem Münsterplatz mal zugesehen. Also die meisten Radler fegen so schnell über den Platz, dass sie das Schild gar nicht wahrnehmen können, andere nehmen es zwar wahr, ignorieren es dann aber, interpretieren es lediglich als Empfehlung und weiter geht's mit Karacho. Die dritte Teilmenge der Velofahrer hält brav an, um das Schild genau zu betrachten, diese Gruppe wird aber durch das Anhalten zu einer erheblichen Störkante für die oben erwähnte erste Gruppe, zumal das Schild strategisch völlig deplatziert steht, nämlich genau dort, wo die sehr schnellen Radler bei der Palme und dem Kandelaber vor dem Hauptportal des Münsters kaum noch die Kurve kriegen. Da konnte ich schon allerhand kuriose Szenen miterleben. Da gibt es aber noch die interessanteste Gruppierung der Szenerie. Das sind die Fußgänger, die das Schild gesehen haben und sich nun sozusagen amtlich legitimiert den Fahrradfahrern heftig winkend und mit Todesverachtung in den Weg stellen, um die Sache auf dem Münsterplatz ultimativ zu regeln. Das sind die wahren Helden der Verkehrserziehung, zumindest bis mal einer von einem E-Bike plattgemacht wird.