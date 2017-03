Bad Säckingen Heinrich Hansjakob als Mann mit besonderem Bezug zu Bad Säckingen

Vielseitigkeit war seine Stärke: Heinrich Hansjakob war Rebell, Pfarrer, Schriftsteller und Politiker. An Fridolini 1867 hält er in der Trompeterstadt eine viel beachtete Festpredigt, die bis heute erhalten geblieben ist.

Bad Säckingen – Die Predigten während des Pontifikalamtes am Festtag des Heiligen Fridolins standen schon immer im Mittelpunkt des Bad Säckinger Stadtpatroziniums. Die diesjährige Ansprache hielt der Weihbischof der Erzdiözese Freiburg, Michael Gerber. Vor 150 Jahren war es der erst 30-jährige Kaplan und spätere Heimatschriftsteller Heinrich Hansjakob (1837 bis 1916), dessen bemerkenswerte Predigt noch in gedruckter Form vorliegt.

Wie in jedem Jahr, so suchte man auch für die Säckinger Fridolinfeier am 10. März 1867 einen Festprediger. Die Wahl fiel auf Heinrich Hansjakob, der zum 15. April 1866 als Leiter der Höheren Bürgerschule in Waldshut berufen wurde. Bis 1869 hatte er dieses Amt inne, gleichzeitig war er Kaplan der kleinen Kirche auf dem Waldshuter Kalvarienberg. Es waren für ihn vier entscheidende Jahre, die ihn vom Aktivisten des badischen Kulturkampfes zum späteren Volksschriftsteller werden ließen.

Im Mai 1865 erfolgte an der Universität Tübingen seine Promotion mit der historischen Dissertation „Die Grafen von Freiburg i.Br. im Kampf mit ihrer Stadt“. Anfangs 1867 erschien Hansjakobs Studie „Die Salpeterer, eine politisch-religiöse Sekte auf dem südöstlichen Schwarzwald“, worin er deren Freiheitsdrang und ihren Kampf gegen die kirchliche Obrigkeit verherrlichte. So gewappnet ging er zur Festpredigt ins Säckinger Fridolinmünster. Die Kirche als Institution prangerte Hansjakob dort allerdings nicht an, vielmehr erklärte er eindringlich den „zur Feier des Festes Eures heiligen Glaubensboten versammelten christlichen Zuhörern […], das Grundübel unserer Zeit und die Ursache aller Strafgerichte Gottes ist der Unglaube und die Gottvergessenheit.

Das Einzige was helfen kann, dem Einzelnen wie den Völkern, ist Glaube und Rückkehr zu Gott.“

Seine Pfeile auf die Obrigkeit schoss Heinrich Hansjakob außerhalb der kirchlichen Gottesdienste. So erregte Ende 1868 ein Aufsatz von ihm in der Zeitung „Trompeter von Säckingen“ enormes Aufsehen. Darin schilderte er die Ausnutzung vieler Männer und Kinder in einem Bergwerk im Kinzigtal, die für einen Hungerlohn arbeiten, während die „Mastbürger von Offenburg, deren Aktien das Werk betrieben, in Saus und Braus leben und darüber nachsinnen würden, wie sie im Lande Baden die Feiertage abschaffen könnten, damit ihre weißen Sklaven keinen freien Tag Gotteslicht genössen.“

In das politische Geschehen griff Hansjakob aktiv ein, indem er sich von 1871 bis 1881 als Abgeordneter der Katholischen Volkspartei in den Badischen Landtag in Karlsruhe wählen ließ.

Zu Säckingen hatte Heinrich Hansjakob stets ein gutes Verhältnis. Nicht nur während seiner Waldshuter Zeit, sondern auch während seiner Tätigkeit als Pfarrer in Hagnau am Bodensee (1869 bis 1883) und in Freiburg, St. Martin (1884 bis 1913). Ende Juni 1907 sandte er dem Bürgermeisteramt Säckingen eine in Waldshut aufgefundene Urkunde von 1316, in der Herzog Leopold von Österreich den Bürgern von Säckingen die Freiheiten und Rechte aussprach. Sie ist das älteste und zugleich bedeutendste Dokument der Trompeterstadt und hat im Stadtarchiv die laufende Nummer 1.

Als Schriftsteller ist Heinrich Hansjakob insbesondere älteren Mitbürgern noch ein Begriff. Etliche Werke wie beispielsweise der „Schneeballen-Zyklus“ oder „Im Paradies“ wurden noch lange nach seinen Lebzeiten immer wieder neu aufgelegt.