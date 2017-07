Bad Säckingen Hauswirtschaftliche Schulen verabschieden Absolventen aus sieben Bildungsgängen

Die zahlreichen Schüler konnten dabei zum Teil sehr gute Leistungen vorweisen. Die Bestnote lag im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf bei 1,4.

Die Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen beendeten in den vergangenen Tagen das Schuljahr 2016/2017 und entließen Absolventen aus sieben verschiedenen Bildungsgängen.

Das erste Ausbildungsjahr in den Ausbildungsberufen Koch, Restaurantfachmann, Hotelfachmann, Hotelkaufmann und Fachmann für Systemgastronomie endete für 40 Auszubildende. Klassenlehrer Bastian Hahn verabschiedete die jungen Azubis für die weiteren zwei Ausbildungsjahre an die Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Villingen-Schwenningen, wo die Ausbildung beendet wird. Einen Preis für sehr gute Leistungen im ersten Ausbildungsjahr vergab er an Tobias Kohler und Richie Rau. Ein Lob für gute Leistungen erhielten die Auszubildenden Leon Blanke, Carolin Maier und Sandro Nölle.

In der Sonderberufsschule bestanden unter der Ägide von Klassenlehrerin Brigitte Krissler insgesamt 14 Auszubildende die Berufsschulabschlussprüfung. Dualer Partner bei den Auszubildenden zum Fachpraktiker für Küche und für Hauswirtschaft ist das Bildungszentrum Christiani in Wallbach.

Unter den fünf Auszubildenden im Beruf Fachpraktiker für Küche haben erhielten Andreas Breisacher und Daniel Seifert einen Preis für sehr gute Leistungen und Andreas Thoma ein Lob für gute Leistungen in der Abschlussprüfung. Im Ausbildungsberuf Fachpraktiker für Hauswirtschaft erhielt die Auszubildende Anne Julia Leimgruber einen Preis für sehr gute Leistungen. Ein Lob für gute Leistungen wurde ausgesprochen für Sabrina Eisenhardt und Tim Schäfersküpper.

An den Hauswirtschaftlichen Schulen wurden auch zwei Klassen des Vorqualifizierungsjahres Arbeit/Beruf (VAB) mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen geführt, die von geflüchteten jungen Menschen besucht wurden. Von den 32 Schülern beider Klassen wiesen 13 in schriftlichen und mündlichen Prüfungen im Deutschen einen Sprachstand auf dem Niveau A2 und sieben auf dem Niveau B1 nach. 16 dieser Schüler streben im nächsten Schuljahr an den Hauswirtschaftlichen Schulen einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand im VAB der Regelform an.

Bester Notenschnitt mit 1,4

Sieben Schülerinnen und Schüler verlassen die Hauswirtschaftlichen Schulen aus dem Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf in Kooperation mit der Werkrealschule Murg und der Rudolf-Graber-Förderschule Bad Säckingen mit einem dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand. Unter diesen erhielt Sarah Lienert aus den Händen von Klassenlehrer und stellvertretendem Schulleiter Carsten Schnell für gute Leistungen ein Lob und Maximilian Pietrasz wurde für einen Notenschnitt von 1,4 mit einem Preis für sehr gute schulische Leistungen geehrt.

Im Berufseinstiegsjahr erreichten 14 Schülerinnen und ein Schüler einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand. Ein Lob für gute Leistungen vergab Klassenlehrerin Adelheid Walleser an die Schülerin Angela Harder, die einen Notenschnitt von 2,1 vorweisen konnte.

Aus der Zweijährigen Berufsfachschule verabschiedeten Abteilungsleiter Carsten Schnell und Schulleiterin Isabella Schlipphack insgesamt 31 Schülerinnen und Schüler mit der Fachschulreife, einem dem Realschulabschluss gleichwertigen mittleren Bildungsstand. Im Profil Gesundheit und Pflege entließ Klassenlehrerin Angelika Ewen 17 Absolventinnen und im Profil Gesundheit und Pflege überreichte Klassenlehrkraft Marcel Hennecke vier Schülern und zehn Schülerinnen die Abschlusszeugnisse. Die Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule beginnen nun überwiegend Berufsausbildungen oder besuchen eine weiterführende berufliche Schule.

Im einjährigen dualen Berufskolleg Fachrichtung Soziales überreichte Klassenlehrerin Edith Röhrig 14 Absolventen die Abschlusszeugnisse. Belobigt für gute Leistungen wurden Didem Kutlutürk und Mathis Stettner. Fünf der Absolventen werden im kommenden Schuljahr an das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife an die benachbarte Gewerbeschule Bad Säckingen wechseln.