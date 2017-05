Bad Säckingen Hartes Wochenende: Jugendfeuerwehren üben wie Profis

Unter realistischen Bedingungen hat der Feuerwehr-Nachwuchs aus Bad Säckingen, Murg und Wehr seine Fähigkeiten getestet. Dabei machten sie ihre Sache richtig gut...

Bad Säckingen/Wallbach (gsl) Ein intensives und vielseitiges Probenwochenende haben die Jugendfeuerwehren des westlichen Landkreises hinter sich gebracht. Die Jugendfeuerwehren aus Bad Säckingen, Murg und Wehr waren im Einsatz. Viele ausgefeilte Übungen und spektakuläre Einsatzszenarien gab es zu bewältigen. Nur die Organisatoren wussten vorab, was da alles während des 24-stündigen Übungszeitraums geplant war. Vom Sichern eines Hubschrauberlandeplatzes über die klassische Brandbekämpfung bis hin zur Suche dreier Vermisster auf einem Werksgelände gab es viel zu tun.

Die Jugendabteilungen der Feuerwehren verfügen inzwischen über beachtliche Mannschaftsgrößen und beträchtliches Know-How. Der Jugendleiter der Bad Säckinger Feuerwehr, Roy Dede, ist zufrieden: "Da reift ein kompetenter Nachwuchs heran." Nach Ansicht des Wehrer Feuerwehrkommandanten Nicolo Bibbo und seines Murger Amtskollegen Stefan Fräßle war das Programm der Übungen dem Leistungsstand angemessen. Bad Säckingens Stadtkommandant Tobias Förster hatte die Fäden in der Hand, achtete aber tunlichst darauf, im Hintergrund zu wirken und allenfalls ein paar Tipps zu geben.

So richtig zeigen, was sie bereits können, durften die Jung-Feuerwehrleute auf dem weitläufigen und verschachtelten Werksgelände der Alunova Recycling in Wallbach. Was dort so alles passierte, interessierte den Co-Geschäftsführer Jörg Weier auch ganz persönlich: "Die Abläufe und Details sind im Fall der Fälle für uns genauso wichtig." Wasser aus dem Rhein zu pumpen war eine Aufgabe, die der Feuerwehrnachwuchs zu bewältigen hatte. Dass prompt eine Verbindungsschelle riss, machte das Ganze nur noch realistischer. Da war Improvisationstalent gefragt. Der stellvertretende Kreisjugendleiter, Thomas Scheuch, war begeistert, wie schnell sich die Jugendlichen zu helfen wussten.

Die Jugendfeuerwehr Wehr kümmerte sich um den Aufbau einer schnellen Brandbekämpfung, wobei erst einmal ein Hydrant in 500 Metern Entfernung angezapft werden musste. Die Öflinger Gruppenführerin Sina Burzcyk war zufrieden, wie schnell ihre Kameraden das schafften. Die Murger Jugend war da bereits auf Vermisstensuche. Absicherung und geordneter Funkverkehr standen hierbei im Mittelpunkt. Kleine Trupps arbeiteten von mehreren Seiten im Zielgebiet. Auch das lief reibungslos. Dann noch die Übergabe des Verletzten an den Rettungswagen vom DRK und schnell war klar, dass für drei Vermisste mehr als ein Rettungswagen verständigt werden muss. Selbsterkenntnis – auch das ist ein wesentliches Ziel einer Übung, wie Tobias Förster betonte.