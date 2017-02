Harpolingen/Rippolingen Harpolingen und Rippolingen feiern Fasnacht

Die heiße Phase der Fasnacht in Harpolingen und Rippolingen beginnt am schmutzigen Donnerstag. Viele Anlässe laden die Narren zum Feiern ein.

"S'goht degege" heißt es auch in den Bad Säckinger Stadtteilen Rippolingen und Harpolingen. Am Dritten Faißen, 23. Februar, beginnt in beiden Orten die heiße Phase der Fasnacht. Am Vormittag befreit die Guggenmusik D'Harplinger Bäseries-Fäger die Kindergartenkinder in Harpolingen. Ab 19. 11Uhr lädt die Harpolinger Grill-Sport-Gruppe (GSG), frei nach der Devise "immer hart an der Wurst", zur Dritte-Faiße-Fasnachtsparty ins Vereinszimmer im Rathaus Harpolingen ein.

Bei Stimmungsmusik und lustigen Spielen kommt beim Kindernachmittag der Fasnachtsclique D'Ripplinger Wildsäu am Freitag, 24. Februar ab 15.11 Uhr im Gemeindesaal in Rippolingen der Narrensamen auf seine Kosten. Die Erwachsenen können bei Kaffee und Kuchen das bunte Treiben der kleinen Narren verfolgen.

Unter dem Motto "Europapark trifft Disneyland" ist der Musikerball mit Showacts am Fasnachtssonntag, 26. Februar, ab 20.11 Uhr im Harpolinger Gemeindesaal der Höhepunkt der Harpolinger Fasnacht. Um die Atmosphäre eines Vergnügungsparks stilecht zu erleben, ist ein entsprechendes Outfit erwünscht. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Neben Guggenmusiken sorgt DJ Mark für ausgelassene musikalische Stimmung. Bereits am Sonntagnachmittag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr ist der Narrensamen in den Harpolinger Gemeindesaal eingeladen. Zu diesem Anlass spendiert die Ortsverwaltung wieder Wurst und Wecken. Viele Spiele erwarten die kleinen Narren. Wie es schon Tradition ist, trägt die Rippolinger Feuerwehr am Fasnachtsdienstag, 28. Februar, die fünfte Jahreszeit mit einem großen Fasnachtsfeuer zu Grabe. Ob die beim Scheibenschlagen ausgesprochenen Wünsche in Erfüllung gehen, bleibt ungewiss. Treffpunkt ist um 18.11 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus. Mit einem Fackelzug geht es dann wehmütig und voller Trauer zur Verbrennungsstätte. Am Samstag nach Aschermittwoch, 4. März, verbrennt die Guggenmusik D'Harplinger Bäseries-Fäger in Harpolingen auf dem First den Böög. Treffpunkt ist um 18.11 Uhr auf dem Dorfplatz. Beide Verbrennungsstätten erlauben bei guter Witterung eine herrliche Sicht ins Rheintal.

Termine

Harpolingen:

Dritter Faiße, 23. Februar, Befreiung der Harpolinger Kindergartenkinder durch die Guggenmusik D'Harplinger Bäseries-Fäger.

Dritter Faiße, 23. Februar, Fasnachtsparty der Grill-Sport-Gruppe unter dem Motto „immer hart an der Wurst“ ab 19.11 Uhr im Vereinsraum des Harpolinger Rathauses.

Fasnachtssonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr Kinderfasnacht des Musikvereins im Gemeindesaal. Ab 20 Uhr Musikerball mit verschiedenen Showacts unter dem Motto "Europapark trifft Disneyland", passende Kostümierung ist erwünscht.

Samstag, 4. März, ab 18.11 Uhr Fasnachtsverbrennung der Guggenmusik D'Harplinger Bäseries-Fäger“. Treffpunkt um 18.11 Uhr auf dem Dorfplatz.

Rippolingen: