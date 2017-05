Bad Säckingen Handy an, Hirn aus  Scheffelgymnasium Bad Säckingen kämpft gegen Mediensucht

Das Bad Säckinger Gymnasium organisert eine Veranstaltung zum Thema Handy und Mediensucht am 17. Mai um 19.30 Uhr im Lichthof der Schule

Veranstalter ist der Medienbeirat des Scheffelgymnasiums. Der Medienbeirat besteht aus Vertretern der Lehrerschaft, der Elternschaft und aus Schülern.

Die Meisten kennen das. Sobald man online ist, rauschen jede Minute neue Nachrichten auf das Smartphone. Ja nichts verpassen, nur schnell mal wischen, draufschauen, lesen oder kurz antworten. Im Schnitt machen wir das über 1000 mal am Tag und häufig sogar in der Nacht. Die Folgen können sein: Unkonzentriertheit und Unausgeschlafenheit. In der Folge rutschen die Noten meist nach unten und kaum nach oben, obwohl über das Internet in kurzer Zeit viel Wissen abgerufen werden könnte.

Zum ersten Mal organisieren nun Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter des Scheffelgymnasiums sowie die Polizei eine Veranstaltung zum Thema Mediennutzung. Gemeinsam soll diskutiert werden, wie Schule und Elternhaus bei diesem Thema zusammenarbeiten können.

Zielgruppen sind sowohl Eltern, Schüler als auch Lehrer. Folgende Themen werden dabei diskutiert: 1. Medien in Schulalltag und Bildungsplan: Wie geht die Schule mit Smartphones um? Was wird im Bildungsplan zur Medienkompetenz in welchen Altersgruppen vermittelt? Das Thema übernimmt Lehrerin Hedwig Kubina. 2. Elterntipps: Wie kann ich den online-Zugang daheim regulieren? Die Elternvertreter Peter Wurche und Kirti Bauer sind hier zuständig. 3. Internetkriminalität: Was kann passieren und wann haften Eltern? Das Thema übernehmen Rainer Linsenmayer von der Polizei und Schuldirektor Carsten Hansen. 4. Sucht: Wie erkenne ich, ob ich mediensüchtig bin? Ein Selbsttest machen die Schüler Maximilian Pierl und Katharina Bäumle.