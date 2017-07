Bad Säckingen Handgreiflichkeiten zwischen Radfahrer und Fußgänger

Streit eskaliert und ruft die Polizei auf den Plan

Am Samstagabend teilte ein Anwohner mit, dass in der Straße "Sennhof" eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männer im Gange sei. Beim Eintreffen der Streife waren die Streitenden durch Passanten getrennt worden. Abklärungen ergaben, dass ein 26-jähriger Mann mit seinem Fahrrad vom Bademattenpark kommend auf ein Grundstück in der Straße "Sennhof" einfahren wollte. Dabei fuhr er zu dicht an einem dort laufenden 55-jährigen Mann vorbei und streifte diesen.

Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich eskalierte und in Handgreiflichkeiten mündete. Die Streithähne zogen sich dabei leichtere Verletzungen, zudem wurden eine Brille und ein Handy beschädigt. Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligten.