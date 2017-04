Bad Säckingen H&M-Eröffnung in Bad Säckingen: Besucher stürmen Geschäft

Großer Andrangherrscht bei Eröffnung von H&M in den Beck-Arkaden. Mit dem Einzug von H&M ist der vierte, und damit letzte, Bauabschnitt der Beck-Arkaden fertig gestellt, das millionenschwere, vor rund 20 Jahren gestartete Gesamtprojekt vollendet.

Bad Säckingen – Dass das schwedische Modeunternehmen H&M der viel zitierte „Magnet“ ist, daran blieben gestern keine Zweifel. Schon vor der Eröffnung des neuen Stores in den Beck-Arkaden hatte sich jede Menge – zumeist junge – Leute vor der noch verschlossenen Türe versammelt. Es folgte ein Event mit Countdown, Konfetti und Musik, unter anderem von Trompeter Heinz Blum. Auch die rund 35 Angestellten heizten den Wartenden kräftig ein. Nachdem das berühmte rote Band durchtrennnt war, durfte das Geschäft gestürmt werden. Bei all dem Trubel geriet die Torte, die Familie Beck zur Eröffnung von H&M mitgebracht hatte, beinahe in Vergessenheit. Freude und Emotionen rückten in den Vordergrund: Mit dem Einzug von H&M ist der vierte, und damit letzte, Bauabschnitt der Beck-Arkaden fetig gestellt, das millionenschwere, vor rund 20 Jahren gestartete Gesamtprojekt vollendet.

Begonnen hat die konkrete Planung bereits 1994. Schon 1996 war der erste Bauabschnitt fertig, 2001 der zweite, als der Drogeriemarkt Müller einzog. Der dritte Bauabschnitt stand 2011.

Stets wurde das Projekt von der Stadt und dem Gemeinderat wohlwollend begleitet. Als große Herausforderung für den Bauherrn und die beteiligten Architekten und Baufirmen erwies sich der Standort am Tor zur Altstadt – in schwieriger Verkehrslage und mit schwierigem Untergrund. Es waren viele Auflagen zu erfüllen.

„Wir danken der Bevölkerung für den herzlichen Empfang des Weltkonzerns H&M und der großen Anteilnahme am Projekt Beck-Arkaden“, sagte Werner Beck gestern zum denkwürdigen Anlass. Der gelungene Empfang sei im Übrigen auch Lohn für die hohen Investitionen in der Innenstadt. Beck: „Das hat uns emotional sehr berührt.“ H&M habe ganz oben auf der Wunschliste des städtischen Wirtschaftsgutachtens gestanden. „Wir sind froh und dankbar, dass es uns gelungen ist, die Kaufkraft in Bad Säckingen zu binden und zu verstärken“, sagte Beck.

Die Gesamtfläche der Beck-Arkaden in Bad Säckingen ist mit dem Neubau auf 25 000 Quadratmeter gewachsen. Damit gehören die Beck-Arkaden zu den größten innerstädtischen Einkaufszentren Südbadens. Unter dem Dach moderner Architektur findet sich ein attraktiver Mix aus Einzelhandelsgeschäften und Gastronomie. Innen wie außen erfreut eine schicke Optik, was, neben dem Angebot, das großstädtische Einkaufserlebnis unterstreicht.