Bad Säckingen Gute Laune auf der Baustelle: Arbeiten auf dem Brennet-Areal gehen voran

Der Bau der drei neuen Supermärkte auf dem Brennet-Areal schreitet voran. Zwischen November und März sollen die Arbeiten beendet sein.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Michael Schmidt ist erleichtert. "Das war kein einfaches Projekt", betont der Chef der Schmidts Märkte. Als man damit begonnen habe, sich um einen Standort auf dem Brennet-Areal zu bemühen, sei er 50 Jahre alt gewesen. "Heute bin ich 60", sagt er mit einem breiten Lächeln. Zwischenzeitlich lag das Projekt sogar komplett auf Eis. Nachdem der Gemeinderat dann Ende Dezember einem Bebauungsplan für das 50 000 quadratmetergroße große Gelände zugestimmt hatte, begannen im Januar die Bauarbeiten am neuen Wohn- und Gewerbepark.

Auch wenn seitdem die Bagger rollen, sei es aber immer noch schwer abzuschätzen, wann die drei Supermärkte – Edeka, Lidl und Aldi – mitsamt ihres gemeinsamen Parkplatzes auf dem Süd-Teil des Areals tatsächlich fertiggestellt werden können, so Schmidt. Erst vor einigen Wochen sei es zu leichten Verzögerungen im Zeitplan gekommen, da einige bauliche Details noch nicht geklärt gewesen sein. Mittlerweile sei man aber wieder voll auf Kurs. "Wir rechnen damit, dass alle drei Märkte gleichzeitig Eröffnung feiern", erläutert Schmidt. Sein momentaner Zeitplan sieht vor, die Arbeiten zwischen November 2017 und März 2018 abzuschließen.

Bereits von der Bundesstraße aus erkennbar sind die meterhohen Betonpfeiler des neuen Aldi-Marktes, der später einmal 1000 Quadratmeter einnehmen soll. "Noch ist hier alles im Rohbau", erklärt Schmidt. Insgesamt würden im Zuge der Arbeiten an den entstehenden Märkten 840 Einzelteile verbaut – "alles im Fertigbau-Stil", erklärt der 60-Jährige. Die Schmidts Märkte investieren dabei im zweitstelligen Millionenbereich. Der neue Edeka-Markt, für den Michael Schmidt direkt verantwortlich sein wird, wird der zweitgrößte unter allen Schmidts Märkten der Region sein. "Wir sprechen von 3000 Quadratmetern Einkaufsfläche", sagt Michael Schmidt. Einzig der Schmidt Markt in Titisee-Neustadt sei noch größer.

Zwischen 80 und 100 Mitarbeiter sollen in dem neuen Edeka beschäftigt werden. Einige von ihnen sind bereits in Bad Säckingen aktiv: "Wir übernehmen alle Mitarbeiter des Neukaufs." Dieser werde nämlich nach der Einweihung des Gewerbeparks geschlossen.

Bevor es so weit ist, bleibt an dem Gelände, auf dem die Firma Brennet früher Textilien produzierte, aber noch einiges zu tun. Ab dem 18. April werde mit der Erschließung einer quer über das Areal verlaufenden Straße begonnen. Im Zuge dieser Arbeiten werde auch das neben der Caritas befindliche Flachdachgebäude am östlichen Rand des Baustellengeländes abgerissen.

Michael Schmidt rechnet damit, dass er spätestens in den nächsten zwei, drei Monaten noch deutlich mehr Zeit auf der Baustelle verbringen wird. Dann geht es an die Installation von Lüftung, Elektronik und Heizung in den drei Supermarkt-Gebäuden.