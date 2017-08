Bad Säckingen Gusty Hufschmid spricht im Interview über seinen neuen Film über Bad Säckingen

Der Bad Säckinger Filmemacher Gusty Hufschmid dreht nach zehn Jahren einen zweiten, noch namenlosen Film über Bad Säckingen.

Herr Hufschmid, was veranlasst Sie, nach der DVD „Zauberhaftes Bad Säckingen“, die vor zehn Jahren erschienen ist und sich noch heute verkauft, jetzt mit noch größerem Aufwand einen neuen Film zu produzieren?

Die Produktion von 2008 ist, was die Technik und das Bildformat anbelangt, veraltet. Damals hatte man noch die quadratischen Fernseher. Heute ist alles digital im Format 16:9. Vor allem aber hat sich Bad Säckingen selbst in den letzten zehn Jahren stark verändert. Das moderne Bad Säckingen, gepaart mit dem mittelalterlichen Altstadt-Flair, ergibt für so einen Film eine optimale Mischung.

Sie arbeiten viel mit der Kameradrohne Multikopter, die Bilder aus der Vogelperspektive dreht, so wie auch schon in den bisherigen Filmen aus Südbaden in den vergangenen vier Jahren. Was fasziniert die Menschen am Hochrhein an den Luftaufnahmen?

Diese neuen Perspektiven vermitteln völlig neue Blickwinkel. Nicht nur die Menschen vor der Leinwand oder dem Fernsehgerät fasziniert das. Auch mich und das ganze Filmteam bringen die neuen Perspektiven unserer Stadt immer wieder ins Schwärmen.

Seit wann laufen die Dreharbeiten?

Begonnen haben wir im November vergangenen Jahres mit den Märchentagen. Danach filmten wir den Weihnachtsmarkt. Grund hierfür ist, dass die Dreharbeiten bis Ende Sommer abgeschlossen sein müssen, damit die industriell gefertigten DVDs und Blu-ray-Discs Ende November rechtzeitig vorliegen, auch als Weihnachtsgeschenk.

Zum Kamerateam gehören mittlerweile neben Ihnen sechs Mitarbeiter, darunter ein Pilot für die Kamera-Drohne. Lohnt sich der große Aufwand?

Ich gehe davon aus, dass sich der Aufwand lohnen wird. Nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht. Es wird sicherlich mein letzter Film dieser Art über Bad Säckingen werden. Da möchte ich als Säckinger Urgestein, das auf die Trompeterstadt schon immer stolz war, eine gute Leistung abliefern. Insgesamt werden von mir bei Drehschluss über 1000 Arbeitsstunden in der Produktion stecken. Ich bin mir sicher, dass es ein Bad Säckinger Zeitdokument werden wird. Da ich weiß, dass meine Filme weltweit verschickt werden, möchte ich für die Stadt eine visuelle „Duftnote“ setzen. Dank der Sponsoren sind die reinen Herstellungskosten fast abgedeckt.

War es schwierig, genügend Sponsoren zur Unterstützung des Filmprojekts zu finden?

Es war sicherlich nicht einfach, aber die Großsponsoren haben das Potenzial dieser Produktion erkannt. Der neue Bad Säckinger Film wird sicherlich wie auch sein Vorgänger eine effektive Nutzung von mindestens zehn Jahren aufweisen.

Im neuen Bad Säckinger Film stehen neben der sich rasant verändernden Stadt die Bad Säckinger im Mittelpunkt. Verraten Sie uns heute schon ein paar Bad Säckinger, die Sie interviewt haben?

Hier ein paar wenige Beispiele: der neue Zunftmeister Rolf Meyer, der Mann mit der ersten Pizzeria am Hochrhein, Gabriele Filippone, Bad Säckingens Botschafterin, obwohl sie nicht in der Trompeterstadt wohnt, Olympiasiegerin Sabine Spitz, und wie unser Medienpartner SÜDKURIER kürzlich berichtete, Musik- und Museumsdirektor Johannes Brenke. Der Film lebt durch diese Einspielungen und macht ihn sehr authentisch.

Welche Rolle spielt der Trompeter von Säckingen in dem Film?

Der Trompeter wird die Zuschauer im Film von einer historischen Sehenswürdigkeit zur anderen begleiten. Er wird sich wie ein roter Faden durch den Film ziehen.

Spielen die Bad Säckinger Stadtteile Harpolingen, Rippolingen und Wallbach im Film mit?

Natürlich. Im Gegensatz zum alten Film wird jeder Stadtteil auch aus der Vogelperspektive vorgestellt.

Sind alle Aufnahmen abgedreht?

Im Prinzip ja. Es fehlt noch die eine oder andere Veranstaltung. Es gibt auch bei dieser Produktion zwei Teile auf der DVD und der Blu-ray-Disc. Das sind einmal die Bad Säckinger Menschen, Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen. Im Teil zwei sieht man kurze Ausschnitte aus den größeren Veranstaltungen eines Jahres, wie beispielsweise Slowup, Brückenfest, Eggbergrennen oder Mittelalterliches Spectaculum.

Welchen Titel wird der neue Film über Bad Säckingen haben nach „Zauberhaftes Bad Säckingen“ vor zehn Jahren?

Zusammen mit dem SÜDKURIER werden wir einen Wettbewerb ausschreiben. Die Leser senden uns ihre Titelvorschläge per Mail oder Postkarte zu. Genaueres hierzu wird noch bekannt gemacht. Die Preise stehen auch noch nicht fest, außer den 25 DVDs oder Blu-ray-Discs des neuen Bad Säckinger Films. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am festlichen Premierenabend im Kursaal vorgestellt. Übrigens: Jeder Premierenbesucher erhält von der Haltinger Winzergenossenschaft ein Gläschen Premierensekt.

Zur Person

Der Event- und Medienmann GustyHufschmid ist seit Jahrzehnten erfolgreich im Geschäft. Seinen ersten Film mit einem digitalen Altstadtführer produzierte Gusty Hufschmid 2008 mit dem Titel „Zauberhaftes Bad Säckingen“. Auf den Bad Säckinger Film folgten im Lauf der Jahre neun Produktionen über Laufenburg, das Wehratal, Murg, Rheinfelden, Lörrach, Schopfheim, Weil am Rhein, das südliche Markgräfler Land und 2016 „Vom Feldberg bis an Rhy“ über die Wiese. Das Prinzip der Hufschmid-Produktionen ist das Filmen über zwölf Monate. Damit kann Gusty Hufschmid eine Stadt oder eine Region und ihre Menschen über ein ganzes Jahr vorstellen. Sprecherin ist wie bisher in allen Hufschmid-Produktionen Sabine Krüger aus Bad Säckingen. Premiere des neuen Films über Bad Säckingen ist am 29. November im Kursaal Bad Säckingen und ebenfalls die Veröffentlichung der DVD und der Blu-ray-Disc. Zum Kamerateam gehören neben Hufschmid Dieter Syga, José Morla, Peter Haidacher, Julian Arango, Frank Hüfner und Karl W. Moos.