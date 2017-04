Bad Säckingen Guhl unterstützt Runden Tisch zu Spital

Der Streit um die Neustrukturierung der Spitäler Bad Säckingen und Waldshut geht weiter. Bürgermeister Alexander Guhl: "Die optimale Versorgung der Patienten hat jedenfalls für mich Vorrang vor einem Kreistagbeschluss, der gefasst wurde, ohne sich von den betroffenen Ärzten sich die Situation erläutern zu lassen."

Der Bad Säckinger Bürgermeister und SPD-Kreisrat Alexander Guhl unterstützt die Forderung von 18 niedergelassenen Ärzten nach einer schnellen Verbesserung der medizinischen Versorgung. Die Stadt werde sich "sehr gerne" gerne an einem Runden Tisch dazu beteiligen. Gleichzeitig kritisierte Guhl den Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, den früheren Waldshut-Tiengener Oberbürgermeister Martin Albers, für dessen Äußerungen zu dieser Frage.

Der Kreistag hatte am Mittwoch beschlossen, die beiden Spital-Standorte Waldshut und Bad Säckingen bis 2029 durch ein zentrales Spital zu ersetzen. Zuvor sollen 12,6 Millionen Euro zur Verbesserung der Infrastruktur des Bad Säckinger Spitals investiert werden. Die Ärzte hatten nach diesem Beschluss in einer Mail an Landrat Martin Kistler auf "tagtäglich weiterhin gravierende Mängel insbesondere im Bereich der chirurgischen und gynäkologischen Versorgung" hingewiesen und schnelle Abhilfe unter anderem durch eine durchgehende chirurgische Notaufnahme gefordert. Albers hatte dies "mit Fassungslosigkeit zur Kenntnis genommen", weil dadurch Beschlüsse des Kreistags ignoriert würden.

Es sei zwar richtig, dass der Kreistag beschlossen habe, dass für Bad Säckingen keine chirurgische 24-Stunden-Notfallversorgung vorgesehen sei, schreibt Guhl nun. Allerdings stehe auch dieser Beschluss für ihn "unter dem klaren Vorbehalt, dass der Standort Waldshut die Notfallversorgung der Bürgerschaft aus dem gesamten Kreis Waldshut auch tatsächlich angemessen gewährleisten kann". Guhl weiter: "Die optimale Versorgung der Patienten hat jedenfalls für mich Vorrang vor einem Kreistagbeschluss, der gefasst wurde, ohne sich von den betroffenen Ärzten sich die Situation erläutern zu lassen."

Unabhängig davon, ob man den Bau eines Zentralkrankenhauses unterstütze – "oder ob man dies, so wie ich, nicht tut" – würden für die Zeit bis das Zentralkrankenhaus in Betrieb genommen werde, zwei möglichst starke Standorte im Kreis benötigt, schreibt Guhl. Die finanziellen Mittel für die Modernisierung von Bad Säckingen seien vom Kreistag nahezu einstimmig bewilligt worden. Nun wünsche er sich, "dass wir die Zeit, bis die Umbaumaßnahmen am Standort Bad Säckingen abgeschlossen sind, uns als politisch Verantwortliche nochmals mit denjenigen zusammensetzten die tagtäglich am Patient arbeiten und mit diesen besprechen, wie die Patienten möglichst optimal versorgt werden können."