Bad Säckingen Günter Jöckel feiert seinen 75. Geburtstag

Jubiläum für einen kritischen und streitbaren Bürger: Günter Jöckel feiert seinen 75. Geburtstag. Er praktiziert noch heute als Anwalt und sagt die Kurkonzerte im Schlosspark an. Er ist zudem Ehrenmitglied des Gewerbevereins und war Schiedsrichter mit Bundesligalizenz.

Der weithin bekannte Rechtsanwalt Günter Jöckel feiert am Dienstag, 5. September, seinen 75. Geburtstag. Seit 40 Jahren lebt Günter Jöckel als selbstständiger Rechtsanwalt in Bad Säckingen. Auch heute noch ist er als Anwalt aktiv. Nicht nur als Rechtsvertreter hat er einen großen Namen, sondern auch im kulturellen Bereich. So moderiert er seit 15 Jahren immer noch die sonntäglichen Kurkonzerte im Schlosspark und hofft, dass es ihm noch recht lange möglich ist.

Günter Jöckel kam in der Nähe von Frankfurt am Main auf die Welt. In Frankfurt-Sachsenhausen wuchs er auf. Er machte 1963 das Abitur, anschließend folgte das Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt und Berlin und dann promovierte er auf dem Gebiet des Handelsrechts. 1968 machte er das Erste Staatsexamen, dem das Zweite Staatsexamen und die Promotion folgten. Während drei Jahren war er Rechtsanwalt in einer großen Frankfurter Kanzlei und anschließend zwei Jahre Syndikusanwalt in der Rechtsabteilung in einem Unternehmen in der Nuklearindustrie.

1973 heiratete er seine heutige Frau Heidemarie, die einer Tochter das Leben schenkte. 1977 wechselte Günter Jöckel als Syndikus zum Kraftwerk Laufenburg, ehe er sich im Jahr 1985 in Bad Säckingen selbstständig machte. Günter Jöckel ist auch im Bad Säckinger Vereinsleben eine feste Größe. Während er in jungen Jahren Auswahlspieler im Feldhockey war und mit der Uni-Auswahl zweimal Hochschulmeister wurde, fungierte er anschließend als Schiedsrichter mit Bundesligalizenz und Auslandseinsätzen. Früher zählten außerdem Skifahren und Tennis zu seinen Hobbys.

In Bad Säckingen übernahm der Jubilar im Jahr 1991 den Vorsitz des Gewerbevereins. 20 Jahre lang führte er den Verein der Geschäftsleute und ist stolz darauf, dass in seiner Amtszeit die Mitgliederzahl verdoppelt werden konnte. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Günter Jöckel ist ein kritischer, aber auch streitbarer Bad Säckinger Bürger, der immer wieder versucht, die Mehrheitsmeinung öffentlich vorzutragen, aber auch keine Mühen scheut, die Stadt in ein vorbildliches Licht zu setzen. So organisierte er zwei Spendenaktion für 450 neue Stühle im Schlosspark und das Zeltdach. Zurzeit wird eine Spendenaktion geplant für eine kostenaufwendige Sanierung der Sandsteintreppe hinter Schloss Schönau. Am Geburtstag werden die Geburtstagsgratulanten sicherlich zahlreich sein, die sich den guten Wünschen seiner Frau, der Tochter und den beiden Enkelkindern anschließen werden.