Harpolingen Gründung eines Bürgervereins: Die Einwohner wollen Harpolingen mitgestalten

Ein Bürgerverein in Harpolingen gründet sich. Ein mögliches Projekt für das bürgerschaftliche Engagement ist die Küchenrenovierung im Gemeindesaal. Bei einer ersten Aktion sollen Palmen für Palmsonntag gestaltet werden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

"Vieles hat sich in Harpolingen verändert, beispielsweise die Schließung des Dorfladens. Statt darüber zu jammern und zu klagen, wollen wir die Ärmel hochkrempeln – um die Gemeinschaft unseres Dorfes lebendig zu erhalten, die Lebensqualität für alle Einwohner zu erhöhen und die gemeinsamen Interessen zu vertreten“, diese Ziele verfolgt der Bürgerverein in Harpolingen, der am kommenden Dienstag gegründet wird. Christine Oechslein und Ulrike Schusser-Wang, die sich federführend für dieses Engagement im Ort einsetzen, wünschen sich, dass sich viele Bürger anstecken lassen und sich auf die eine oder andere Art im Bürgerverein engagieren.

Denn der Verein bietet dem Einzelnen die Chance, sich bei Projekten je nach Zeit, Interesse und Fähigkeiten einzuklinken, ohne an regelmäßigen Vereinssitzungen teilnehmen zu müssen, wie es bei anderen Vereinen der Fall ist. Obwohl es viele Ideen für ein lebendiges Harpolingen gibt, wollen Oechslein und Schusser-Wang mit kleinen Schritten beginnen und die Tätigkeitsbereiche sukzessive ausweiten.

Als ein praktisches Beispiel, welchen Vorteil ein Bürgerverein bietet, nennen Oechslein und Schusser-Wang die anstehende Sanierung der Küche im Gemeindesaal. Hier kann der Bürgerverein die Bedürfnisse und Interessen der bestehenden Vereine sowie der Dorfgemeinschaft bündeln und die Durchführung koordinieren. Hinzu kommt, dass der Bürgerverein aufgrund seines bürgerschaftlichen Engagements für Fördermittel von öffentlicher Hand sowie von privaten Stiftungen infrage kommt, was für die bisher vorhandenen Vereine nicht zutrifft.

Die Unterstützung der Bevölkerung, gerade beim Erhalt und der Pflege öffentlicher Anlagen wie beispielsweise das regelmäßige Mähen des Sportplatzes, war schon vor zwei Jahren ein Thema in Harpolingen. Damals haben sich Manja Bäumle und Christine Oechslein dafür starkgemacht, einen Bürgerverein mit Schwerpunkt Dorfpflege zu gründen. Gemeinderat und Ortschaftsrat standen damals dem Anliegen positiv gegenüber.

Die Schließung des Dorfladens mit Post im November des vergangenen Jahres rief Hildegard Koch und Ulrike Schusser-Wang auf den Plan mit einer Fragebogenaktion. Es konnte zwar kein Nachfolger für den Laden gefunden werden, jedoch wurde vielfach und von allen Altersgruppen der Wunsch nach einem Treffpunkt geäußert. Nach Erkundigungen über vorbildliche Bürgerbeteiligung in Britzingen, Grunern und Murg reifte bei den Initiatorinnen der Entschluss, einen Bürgerverein ins Leben zu rufen. Am 15. Februar gab der Ortschaftsrat grünes Licht.

Der Bürgerverein

Die Gründungsversammlung des Bürgervereins findet am Dienstag, 7. März um 20 Uhr im Harpolinger Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht neben den Vorstandwahlen die Beschlussfassung des Satzungsentwurfs. Wer den bereits an die Bevölkerung verteilten Fragebogen bis zum 7. März beim Rathaus abgibt oder zur Versammlung mitbringt, erhält einen Schlüsselanhänger. Die erste Aktion findet am 8. April statt. Es ist die Gestaltung von Palmen für den Palmsonntag. Kontakt: Christine Oechslein (E-Mail c.oechslein@gmail.com oder Telefon 07763/80 19 13) und Ulrike Schusser-Wang (E-Mail ulrike.schusserwang@t-online.de oder Telefon 07763/805 84 01).