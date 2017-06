Bad Säckingen Großer Erfolg: Heike Rösch ist Weltmeisterin im Doppelaxtwerfen

Großer Erfolg für zwei Doppelaxtwerferinnen aus Rippolingen: Heike Rösch hat bei den Weltmeisterschaften in Hessen den Weltmeistertitel gewonnen. Lika Fischer wurde Dritte

Über 100 Teilnehmer aus Kanada, Schweden, England, Irland, Russland, Tschechien, der Schweiz und Deutschland waren bei der ersten Weltmeisterschaft im Doppelaxtwerfen am vergangenen Wochenende in Hungen/Hessen am Start.



Heike Rösch (Mitte) aus Rippolingen vom Team Schiibespalter Südbaden konnte sich im starken Teilnehmerfeld gegen die Zweite, Sari Sundquist (links) aus Schweden und die Drittplatzierte, Lika Fischer von den Doppelaxtfreunden aus Rippolingen im spannenden Wettbewerb durchsetzen und wurde die erste Doppelaxtwurf-Weltmeisterin.



Ihre Teamkollegen schnitten bei den Herren auch sehr gut ab und haben mit Gebhard Lütte, Wolfgang Keller, Klaus Keller, Siegfried Malzacher und Horst Rösch das Herrenfinale erreicht. Heike Rösch freut sich schon darauf, wenn sie in zwei Jahren ihren Titel in Kanada oder Schweden verteidigen darf.