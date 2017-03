Bad Säckingen Großer Erfolg: Ermittler klären in Bad Säckingen 15 Wohnungseinbrüche auf einen Schlag

Ein großer Fisch ist der Polizei in Bad Säckingen vergangene Woche ins Netz gegangen: Demnach konnte ein Verdächtiger dingfest gemacht werden, dem 15 Einbrüche in Bad Säckingen zur Last gelegt werden. Insgesamt hat sich die Lage im Kreis allerdings wenig rosig entwickelt. Vergangenes Jahr ist die Zahl der Einbrüche um 93 Prozent auf 114 Fälle gestiegen.

Bad Säckingen – Eine Verneunfachung der Einbruchsfälle in Bad Säckingen weist die aktuelle Kriminalstatistik aus, generell ist die Zahl der Einbrüche eklatant gestiegen – um satte 93 Prozent auf 114 Fälle. Da kommt ein gewichtiger Ermittlungserfolg der Polizei gerade recht: Vergangene Woche konnte demnach ein Tatverdächtiger dingfest gemacht werden, dem 15 der 36 Wohnungseinbrüche zur Last gelegt werden, die sich in Bad Säckingen ereignet haben. Zu verdanken ist dies insbesondere der Ermittlungsgruppe Einbruch – einer ermittlungstaktischen Besonderheit des Landkreises Waldshut.

Aufgrund der Erkenntnisse der EG Einbruch gehen die Ermittler seit Längerem davon aus, dass in Bad Säckingen mindestens zwei Serientäter am Werk sein müssen, die in der Region ansässig sind: "Täter Nummer eins hat vorwiegend zwischen 18 und 22 Uhr zugeschlagen, der zweite war zumeist spät nachts tätig", schildert Berthold Fingerlin, Leiter der Polizeireviere. Während die erste Serie abgerissen sei, nachdem die Ermittlungen der Polizei intensiviert wurden, betrachtet die Polizei letztere seit wenigen Tagen als aufgeklärt, so Ralf Ühlin, Chef des Kriminalkommissariats Waldshut Tiengen. Nach Ansicht von Polizeipräsident Bernhard Rotzinger habe sich die EG Einbruch in diesem Zusammenhang einmal mehr als "Erfolgsmodell" erwiesen. Das kriminalistische Tagesgeschäft zeige nämlich immer wieder, dass hinter einer Vielzahl von Verbrechen Serientäter steckten, so Rotzinger. Um so wichtiger sei eine zentrale Einheit, bei der alle Fäden der Ermittlungsarbeit zusammenlaufen.

Dieser Achtungserfolg täuscht aber nicht darüber hinweg, dass Wohnungseinbrüche im Kreis Waldshut ein massives Problem darstellen – insbesondere im westlichen Kreisgebiet. Eklatante Zunahmen gab es etwa auch in Wehr (drei Fälle 2015, neun im vergangenen Jahr) und Laufenburg zu verzeichnen, wo sieben Einbrüche gemeldet wurden. Die Aufklärungsquote lag im Kreis vergangenes Jahr bei gut 14 Prozent – deutlich höher als im Durchschnitt des Präsidiums Freiburg, aber nach Dafürhalten der Verantwortlichen immer noch "ein unbefriedigender Wert".

Die Polizei habe zwar mit diversen Maßnahmen – insbesondere durch erhöhte Personalpräsenz an auffälligen Orten – dafür sorgen können, dass es im dritten Quartal nicht die sonst saisonal übliche Zunahme an Einbrüchen gegeben hat. "Es ist aber durchaus schwierig auf einer so großen Fläche den Fahndungsdruck gleichermaßen hoch zu halten", bedauert Berhold Fingerlin. Zusätzlich problematisch sei, dass in vielen Fällen reisende Gruppen hinter den Taten vermutet werden, die schnell zuschlagen und dann wieder verschwinden.

Umso mehr setzt die Polizei auf Vorbeugung und Sensibilisierung der Bevölkerung. Schon mit einfachen Mitteln ließen sich Einbrecher von ihrem Vorhaben abhalten. Und im Zweifel gelte die Devise: "Verdächtige Wahrnehmungen zu melden ist immer richtig", so Fingerlin. Dann habe die Polizei die Möglichkeit, Einbrecher eventuell inflagranti zu schnappen.