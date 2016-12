Der Flüchtlingszustrom beschäftigt Stadt und Bürger. Der schwere Autounfall beim Spitalplatz schockiert Bad Säckingen. Die Beck-Arkaden bringen die Einkaufsstadt voran und der Förderverein Scheffel-Literatur-Gedenkstätte stand kurz vor der Auflösung. So war das jahr 2016 in Bad Säckingen.

Das Jahr 2016 in Bad Säckingen war geprägt von Fortschritt, Rückschlag, von einem schweren Unglück, aber auch von viel Hilfsbereitschaft. Selten schlugen die Emotionen der Bad Säckinger Bevölkerung so hoch wie in diesem Jahr.

Solidarität: Der Flüchtlingsstrom, der Deutschland in diesem Jahr erfasste, ging auch an Bad Säckingen nicht vorbei. Innerhalb kürzester Zeit war die Stadt gefordert, um Unterkünfte für die geflüchteten Menschen zu errichten. Insgesamt 2385 Flüchtlinge waren noch im April im Landkreis Waldshut untergebracht, wobei Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen mit jeweils 500 Menschen die meisten beherbergt hatte. Die Folge: In kürzester Zeit wurde deshalb ein Neubau als Unterkunft für die Flüchtlinge in der Gettnau errichtet. 200 Flüchtlinge finden darin eine neue Bleibe. Ein anspruchsvolles Bauvorhaben für alle Beteiligten, denn innerhalb kürzester Zeit musste das Haus stehen.

Die Fertigbauweise des Gebäude erleichterte die Sache erheblich. Im Februar war Baubeginn und im folgenden Mai bereits, zogen die ersten Bewohner ein. Bis dahin lebten sie im Containerdorf in den Langfuhren und im leerstehenden Gebäude der Eggberg-Klinik, das zum damaligen Zeitpunkt kurz vor dem Abriss stand. Aktuell leben noch 345 Flüchtlinge in Bad Säckingen, wovon 131 Personen in der Gettnau und 214 Menschen in den Langfuhren untergebracht sind.

Gleichzeitig mit der Ankunft der Flüchtlinge in Bad Säckingen bildete sich auch der Verein Refugees Integrated mit Frank van Veen, Master of Human Rights, als Vorsitzendem. Der Verein traf sich in regelmäßigen Abständen, um den Menschen die Integration zu erleichtern. Aber auch die Bevölkerung unterstütze die Flüchtlingsarbeit in Bad Säckingen, indem sie zahlreiche Kleider- und andere Sachspenden sowie Geldspenden auf den Weg brachte.