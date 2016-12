Bad Säckingen Golfwelt Hochrhein: Die Platzerweiterung kann offiziell beginnen

Der Gemeinderat von Bad Säckingen hat einstimmig den Weg für die Golfplatzerweiterung in Obersäckingen frei gemacht. Jetzt kann die Sechs-Loch-Anlage auf neun erweitert werden

Bad Säckingen (msb) Der Bebauungsplan für das Gebiet "Äußere Wasserfuhren II" ist in trockenen Tüchern. Einstimmig hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung der vorgelegten Planung zugestimmt. Damit kann die Golfwelt Hochrhein den langgehegten Wunsch umsetzen und ihre Anlage von sechs auf neun Löcher erweitern. Entsprechende Vorarbeiten sind bereits seit einiger Zeit im Gange.

Die Offenlage brachte nach Darstellung des zuständigen Planers Peter Egi kaum nennenswerte Stellungnahmen, die nicht bereits zu einem früheren Verfahrenszeitpunkt eingegangen wären. Seitens der Bürger habe es gar keine Resonanz gegeben, so Egi. Entgegen des ursprünglichen Planentwurfes wurden zuvor im FFH-Gebiet eingeplante Parkplätze in der Endfassung des Bebauungsplanes wieder herausgenommen. Dafür hatte Grünen-Stadträtin Ruth Cremer-Ricken plädiert.

Vom Regierungspräsidium wurde angemerkt, dass der bereits bestehende Erdwall entlang der Bundesstraße so anzulegen sei, dass das Wasser vom benachbarten Radweg ordnungsgemäß abfließen kann. Das Landratsamt legte sein besonderes Augenmerk auf das Thema Gewässerschutz. Das Gebiet befinde sich in einem Wasserschutzgebiet, insofern sei darauf zu achten, dass es in Folge des Betriebs der Golfanlage nicht zu Grundwasser-Verunreinigungen komme. Auch ein Mindestabstand zu den benachbarten Bächen müsse eingehalten und für den Autobahnbau vorgesehene Ausgleichsflächen dürften nicht belegt werden. All dies sei bereits berücksichtigt, versicherte Planer Peter Egi. Seitens des Kreisforstamtes wird gefordert, auf die geplante Pflanzung von Eschen zu verzichten. Grund sei das aktuelle Eschensterben. Diese Baumart werde daher aus der Pflanzliste gestrichen. Das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt schließlich betont, dass in Absprache mit dem Polizeipräsidium Freiburg Wert darauf gelegt werde, dass die erweiterte Anlage nicht zu Gefährdungen des Verkehrs auf der Bundesstraße führe. Entsprechend soll das Ballfangnetz am 9. Loch so ausgelegt werden, dass beim Abschlag keine Bälle auf die Straße fliegen können.