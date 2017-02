Bad Säckingen Gloria-Theater sucht Kinderdarsteller für Musical Happy Landing

Das Gloria-Theater Bad Säckingen sucht einen Jungen im Alter von sechs bis zwölf für die Rolle des Charlie im neuen Musical "Happy Landing". Das Casting ist am 25. März, die Bewerbung ist ab sofort möglich.

Als vor knapp einem Jahr die Castings für das neue Musical Happy Landing aus der Feder von Jochen Frank Schmidt erfolgreich beendet wurden, stand bereits fest, dass eine wichtige Rolle noch nicht besetzt ist. Denn die Kinderrolle “Charlie” sollte erst im Frühjahr 2017 gecastet werden. Interessenten können sich ab sofort per E-Mail (casting@hochrhein-musicals.de) bewerben. Das Kindercasting findet am 25. März im Gloria-Theater statt.

“Wir suchen einen Jungen, der gut singen kann und Lust hat, auf der Bühne zu stehen”, umreißt Komponist Jochen Frank Schmidt die grobe Rollenbeschreibung. Bewerben dürfen sich Jungen ab sechs Jahren. Im Vorfeld des Castings erhalten die Bewerber dann ein Lied, den sie für das Vorsingen vorbereiten können. “Wir wollen, dass sich die Kinder auf der Bühne wohlfühlen und optimale Bedingungen vorfinden,” erklärt Alexander Dieterle, Produzent des neuen Musicals, denn “nur so können wir als Jury herausfinden, wer am besten in die Rolle des kleinen Charlies passt”. Neben Schmidt und Dieterle wird Vanessa Vario (Choreografin) die dreiköpfige Jury komplettieren.

für das Musical Happy Landing im Gloria-Theater Bad Säckingen läuft auf vollen Touren. Premiere feiert das Stück am Samstag, 21. Oktober. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 34,90 und 79,90 Euro. Weitere Infos zum Musical und zum Kartenvorverkauf gibt’s im Internet: www.happy-landing-musical.de