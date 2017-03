Bad Säckingen Gloria-Theater: Musical-Ensemble ist nun komplett

Tragende Rolle mit Überraschungspotzenzial: Beim Casting überzeugen drei Buben aus der Region.

Die Crew für das neue Musical „Happy Landing“ von Komponist Jochen Frank Schmidt ist komplett. Am Samstag wurde beim Kindercasting im Gloria-Theater in Bad Säckingen auch die Kinderrolle des „Lausbuben Charly“ besetzt. Insgesamt 40 Kinder hatten sich für die Rolle beworben, 22 Jungs kämpften schließlich am Samstagnachmittag um die begehrte Position im Ensemble. Produzent Alexander Dieterle, Intendant Jochen Frank Schmidt, sowie Choreografin Vanessa Vario, die die Jury bildeten, hatten im Talente im Alter von sechs bis zwölf Jahren für das neue Musical, das im Oktober Premiere feiert, gesucht. Am Ende entschied sich die Jury für gleich drei Charly-Darsteller, anstatt nur für einen Einzigen.

„Der Lausbub Charly wird mit 20 Profi-Schauspielern auf der Bühne stehen“, erklärte Regisseur Schmidt. „Ich würde euch am liebsten alle nehmen“, entschuldigte er sich schon zu Beginn des Castings, dass er am Ende eine Wahl treffen musste.

Der Song, den die Bewerber im Vorfeld zum Einstudieren für das Casting erhalten hatten, war nicht einfach zu singen, 22 mehr oder weniger aufgeregte Jungs nahmen all ihren Mut zusammen, stellten sich der Jury. Mit viel Einfühlungsvermögen wurden die kleinen Sänger ermutigt, gelobt. Jeder der kleinen Helden gab sein Bestes, auch wenn dem einen oder anderen die Knie schlotterten. Bis auf Noah, der strotzte nur so von Selbstbewusstsein, trat mit Hut auf, überzeugte mit Stimme. Leider reichte es am Ende nicht für den Sieg, die Konkurrenz war zu groß. Oder besser: Sie war klein und jünger. Nämlich erst sieben Jahre alt, wie Adrian Herzog aus Rheinfelden und Ben Baumgartner aus Albbruck-Birndorf und zehn, wie Wenzel Lepschy aus Lauchringen. Sie überzeugten die Jury, die sich für alle drei Kinder entschied. Auch wollte die Jury die Kinder nicht überfordern, mit drei Vorstellungen an jedem Wochenende.

„Die drei passen am besten auf die Rolle: Stimmlich extrem reif, aber trotzdem jung rüberkommen. Genau das haben wir gesucht. Es wird immer ein anderer Charly sein. Alle drei werden das Puplikum packen, jeder auf seine Art, da sind wir uns einig“, so Schmidt, Dieterle und Vario. An die Eltern der Gewinnerkinder gerichtet, sagte Schmidt: „ Ich bin begeistert. Es war herausstechend.“ Die kleinen Charly-Darsteller konnten am Ende ihr Glück noch gar nicht recht fassen.

„Die Kinderrolle ist eine tragende Rolle und wird für eine Überraschung sorgen“, machen Produzent Alexander Dieterle und Komponist und Regisseur Jochen Frank Schmidt es weiterhin spannend.