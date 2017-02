BadSäckingen Gloria-Theater: "Gut gegen Nordwind" amüsiert Publikum

Alexandra Kamp und Ronald Spiess haben im Gloria-Theater Bad Säckingen mit ihrer Online-Beziehung in der E-Mail-Komödie „Gut gegen Nordwind“ begeistert.

Bad Säckingen – Liebesbriefe schreiben war gestern. Im Internet-Zeitalter mailt man sie sich zu. Zumindest war das vor zehn Jahren noch so, als der Roman „Gut gegen Nordwind“ erschien, die postmoderne Version des Briefromans. Eine Art „Love Letters“ für die Computer-Generation. 2017 könnte der Internet-Briefwechsel schon wieder veraltet sein, schickt man sich doch heute eher SMS über das Smartphone.

Egal, jedenfalls ist die Theateradaption des Bestsellers über eine Online-Beziehung allemal kurzweilig und unterhaltsam, wenn sie von Alexandra Kamp und Ronald Spiess verkörpert wird. Die beiden Kult-Schauspieler waren im Gloria-Theater schon mehrfach in Szenen bei der SWR-Live Lyrix zu erleben. Die schauspielerisch umgesetzte Pop-Song-Comedy färbt auch auf ihre Rollen beim Internet-Date in der bittersüßen Komödie ab.

Auf der Bühne stehen ein Tisch und ein Sekretär mit zwei Notebooks. An einem Emmi Rothner, glücklich verheiratete, aber etwas einsame und lebenshungrige Werbefrau, am anderen Leo Leike, Kommunikationswissenschaftler und Sprachpsychologe, der gerade eine gescheiterte Beziehung verdaut. In seinem Posteingang läuft irrtümlich ihre falsch in die Adressleiste eingetippte Massenmail ein und es entsteht ein reger digitaler Briefverkehr über gelebte Sehnsüchte im virtuellen Raum.

Nächtelang sitzen die beiden vor dem Computer, kommunizieren im luftleeren Raum, tauschen hitzige Gefühle aus: „Küßchen!“, flirten, streiten, versöhnen sich wieder, betrinken sich, planen ein Rendezvous, machen Annäherungsversuche per elektronischer Post. Die quirlige Emmi hat sich in Mister Anonym verliebt. Je weiter die Freundschaft im Netz fortschreitet, desto intimer und erotischer wird der Laptop-Liebesdialog. Beide hätten auch zum Handy greifen können, denn die Mail-Liebschaft ist "wie Telefonsex, nur ohne Telefon und Sex."

Alexandra Kamp und Ronald Spiess machen ihre Sache sehr gut. Den zwei sympathischen und glaubhaften Online-Freunden drückt das Publikum die Daumen, dass sie zusammenkommen. Die digitale Beziehungskiste spielen sie sehr temperamentvoll und temporeich mit viel Musikbegleitung: peppig, poppig, flippig. Die Umkleide auf offener Szene gelingt fix, schließlich läuft die Mail-Romanze zu jeder Tages- und Nachtzeit: Trägt er Pyjama? Schläft sie nackt?

Kamp (mal im Babydoll, mit rosa Plüschherz) und Spiess (vernarrt in seine Fantasie-Emmi) sind ein eingespieltes Team, die in diesem für die Bühne eingerichteten E-Mail-Roman eine große emotionale Nähe und Dichte schaffen. In den frechen Dialogen („die dralle Rote mit dem großen Busen“) schaukeln sie sich hoch – bis zur Klimax, die kein Happy End kennt.

Kein Abschiedsbrief, kein Abschiedstreffen. Die Frau aus dem Internet macht einen Rückzieher. Der Nordwind bläst ihr entgegen. Dabei wäre Leo gut gegen Nordwind gewesen. „Geänderte E-Mail-Adresse“ liest man auf der Anzeige. Leo hat den E-Mail-Account mit seiner virtuellen Partnerin gelöscht. Merke: Verliebe dich nie schriftlich!